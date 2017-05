Regio donderdag, 11 mei 2017

Vwo'ers in tijdnood bij het eindexamen Nederlands

Heerenveen - Leerlingen van de havo en het vwo beten gisteren het spits af met de eindexamens voor scheikunde en Nederlands. Op het Bornego College in Heerenveen vonden ze vooral Nederlands te lang.

In de examenhuiskamer van het Bornego College in Heerenveen was gisteren veel geklaag te horen over de lengte van het vwo-examen Nederlands. ,,De laatste vier vragen heb ik maar gegokt hoor", vertelt Marit Groen in het lokaal dat speciaal is ingericht om even stoom af te blazen na de examens. ,,Het waren vier lange teksten."

Volgens haar klasgenoot Mirte de Graaf duurde het examen daarnaast lang doordat ze een vergelijking moesten maken tussen de vier teksten. ,,Daardoor was je veel tijd kwijt aan het opzoeken van informatie."

De meiden waren niet echt gegrepen door de inhoud van het examen. Mirte: ,,Het ging alweer over feminisme. Ook bij de oefenexamens voor andere vakken gingen de teksten vaak over feminisme."

Matthias Kooij kon zich echter wel vinden in de eerste tekst van het examen. ,,Ik vond het wel leuk. In die tekst werd kritisch naar feminisme gekeken. De auteur vond onder andere dat vrouwen in onze huidige maatschappij zachter behandeld worden dan mannen. Dat vind ik wel herkenbaar."

Naast vergelijkingen maken moesten de leerlingen onderzoeken hoe de auteurs van de teksten hun argumenten hadden opgebouwd. Dit moesten zij in argumentatieschema's verwerken. Matthias: ,,Dat kost veel tijd en omdat het veel open vragen waren is het moeilijk om een indruk te krijgen hoe goed je het gemaakt hebt als het correctiemodel op internet verschijnt."

Lees het hele artikel in de papieren krant van 11 mei 2017

Reacties: