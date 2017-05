Regio donderdag, 11 mei 2017

Co÷peratie wil zonnepark bij industrieterrein IJlst IJlst - Energieco÷peratie IJlst (ECIJ) wil een zonnepark voor de stad aanleggen tussen de Zuidwesthoekweg en De Geau. ECIJ heeft haar voorkeur gisteravond uitgesproken tijdens een presentatie voor de inwoners. Er waren eerst twee locaties in beeld. Naast die bij De Geau was dat een weiland bij de Sudergowei. ECIJ heeft een voorkeur voor eerstgenoemde, legt voorzitter Gerrit van der Leeuw uit. ,,Een zonnepark heeft iets industrieels en ligt dan tegen het industrieterrein aan. Dat vinden we logischer dan bij volkstuinen. Verder ligt het terrein iets lager, waardoor het park minder opvalt." De panelen steken zo'n tachtig centimeter boven de grond uit. Het land is van de gemeente S˙dwest-FryslÔn. ECIJ is momenteel in gesprek met omwonenden. Het park moet zo'n 10.000 panelen krijgen. De komende periode gaat ECIJ het draagvlak onder de IJlster bevolking toetsen. Als daaruit blijkt dat IJlst achter het park staat, wordt de vergunning aangevraagd. Van der Leeuw hoopt dat voor de zomer te kunnen doen. Daarna volgen de gebruikelijke inspraakprocedures. Overigens is de locatie aan de Sudergowei nog niet helemaal uit beeld. ,,Als blijkt dat de inwoners van IJlst het park liever daar hebben, dan doen we dat." Als IJlst geen zonneweide wil gaat het plan niet door, aldus Van der Leeuw. ,,Draagvlak is de belangrijkste voorwaarde." 75 procent van de inwoners van zeventien jaar of ouder moet voorstander zijn van de aanleg van de zonneweide, anders gaat het niet door. ECIJ hoopt in 2018 te beginnen met bouwen. ECIJ wil het park bekostigen met een zogeheten postcoderoos. Inwoners van Sneek en omstreken kunnen voor 9,90 euro een certificaat kopen en betalen daarnaast per paneel 17,50 euro contributie per jaar. Deelname levert vijf jaar lang een belastingvoordeel op van ongeveer dertig euro per paneel per jaar. Het park is onderdeel van de proef Mienskipsenergie van de gemeente S˙dwest-FryslÔn, waarbij de gemeente burgers een relatief vrije rol geeft bij het ontwikkelen van een zonnepark.

