Veertig kloosters openen hun deuren Utrecht - Steeds meer mensen in ons land, zowel gelovig als niet-gelovig, kiezen voor een paar dagen van bezinning in een klooster. In het zoeken naar stilte en verstilling in een onrustige samenleving zijn de kloosterplekken geliefde toevluchtsoorden geworden. Wie er niet direct voor een paar dagen naar toe wil, maar toch iets wil proeven van de kloostertraditie kan dat doen in het weekend na Pinksteren, op 10 en 11 juni. Dan worden voor de achtste maal de Open Kloosterdagen gehouden. Bijna veertig kloosters in ons land zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. De Open Kloosterdagen hebben dit keer als motto 'In-zicht in onze spiritualiteit' meegekregen. Er is speciale aandacht voor de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. 'Wat heeft de spirituele voorgangers destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? ', zo leggen organisator Konferentie Nederlandse Religieuzen het thema uit. 'Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.' De KNR hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Onder meer de Adelbertabij en het Liobaklooster in Egmond, de kloosters van de clarisssen en franciscanen in Megen zijn geopend en ook de redemptoristen in Wittem stellen hun gebouw open. Voor het eerst zijn de Open Kloosterdagen verspreidt over een heel weekend. Sommige kloosters bieden een programma op de zaterdag, andere op de zondag en weer andere op beide dagen. Het aanbod varieert per klooster: lezingen, tentoonstellingen, wandelingen, ontmoeting, muziek. Vrijwel alle kloosters nodigen hun bezoekers uit om ook een of meer gebedsdiensten bij te wonen. Op openkloosterdag.nl staat een overzicht van de deelnemende kloosters en hun programma's. De informatie wordt in de komende weken verder aangevuld. In sommige gevallen geldt ook dat aanmelding vooraf verplicht is.

