Regio woensdag, 10 mei 2017

Ontwikkelcentrum voedingsbranche naar VHL Leeuwarden - In Leeuwarden komt bij Hogeschool Van Hall Larenstein een ontwikkelcentrum voor voedseltechnologie. Het Food Application Center for Technology (FACT) zoals het centrum gaat heten, is een initiatief van de provincie Fryslân, Van Hall Larenstein, MBO Life Sciences (een samenwerkingsverband van Friesland College en Nordwin College) en een aantal bedrijven. In totaal wordt er zes miljoen in het project geďnvesteerd. De provincie neemt daarvan in eerste instantie twee miljoen voor haar rekening. Als de onderwijsinstanties en het bedrijfsleven drie miljoen bijeen hebben gebracht komt daar vanuit de provincie nog een miljoen bij. Volgens Koos Oosterhaven, manager van FACT, biedt het nieuwe centrum het bedrijfsleven de mogelijkheid nieuwe producten en technieken te ontwikkelen om voedingsmiddelen te ontwikkelen die voldoen aan de veranderende vraag van consumenten. ,,Er is steeds meer vraag naar producten waar bijvoorbeeld het zuiveleiwit is vervangen door een plantaardige alternatief. In de schappen vind je amandel- en quinoamelk als alternatief voor koemelk. De vraag naar plantaardige producten zal de komende jaren stijgen. Voor bijvoorbeeld de productie van sauzen worden nu nog vaak dierlijke ingrediënten gebruikt. Met welke plantaardige grondstoffen kun je die het beste vervangen zonder dat de smaak of consistentie verandert? Ook willen mensen liever producten zonder of met minder E-nummers. Daar wil de voedingsmiddelenindustrie alternatieven voor ontwikkelen." In het FACT zijn nieuwe processen volgens Oosterhaven grootschaliger uit te proberen dan in bedrijfslaboratoria. ,,De meeste mkb-bedrijven kunnen zich geen ontwikkelcentrum veroorloven. Het FACT biedt hen wel die ruimte." Daarnaast schoolt het centrum mbo’ers en hbo’ers in banen waar in de nabije toekomst vraag naar is. ,,Door de automatisering en robotisering verdwijnen steeds meer banen. In de moderne fabriek zie je bijna alleen nog maar mensen achter beeldschermen zitten. Maar die moeten wel weten hoe ze het productieproces moeten aansturen. Ook zal er meer vraag zijn naar productontwikkelaars. Dat vraagt een ander soort opleiding van vmbo’ers en hbo’ers en die wordt in het FACT aangeboden." Dat het FACT ook wil bijdragen aan verdere robotisering van de voedingsindustrie betekent volgens hem niet dat de provincie de uitstoot van laaggeschoold werk subsidieert. ,,Er komt ander, interessanter werk voor in de plaats. Daar leiden we de studenten voor op en kan het bedrijfsleven geschoold personeel uit de eigen regio betrekken en blijft de provincie aantrekkelijk voor deze bedrijven. We hopen ook dat het centrum een kweekvijver wordt voor nieuwe bedrijfjes in de provincie." Het FACT wordt gehuisvest in een te verbouwen proceshal bij Van Hall Larenstein. Begin 2018 zal het centrum in gebruik worden genomen.

