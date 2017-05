Regio woensdag, 10 mei 2017

Nieuwbouw zwembad Drachten lijkt zeker Drachten - Het lijkt vrijwel zeker dat in Drachten een nieuw overdekt zwembad komt mét vijftigmeterbad en de status van topsport-trainingscentrum. De provincie Fryslân maakte gisteren bekend in totaal tien miljoen euro uit te trekken voor de nieuwbouw. Samen met de tien miljoen euro die de raad van Smallingerland naar verwachting in juli beschikbaar stelt, lijkt hiermee de financiering rond. Het huidige zwembad De Welle is sterk verouderd en moet eigenlijk worden gesloopt. De gemeente Smallingerland wil het nieuwe bad bouwen aan de Sportlaan, op het sportpark aan de snelweg A7. Het nieuwe bad moet dezelfde functionaliteiten hebben als het huidige zwembad. Wethouder Jos van der Horst (SP) is blij met het voorstel van de provincie. ,,We krijgen wat we wilden hebben. Natuurlijk moet ook de raad nog instemmen, maar het lijkt erop dat ook daar een behoorlijk breed draagvlak is. Alles is er rijp voor dat het nieuwe bad er gaat komen." De provincie zegt formeel vier miljoen euro toe. De resterende zes miljoen euro wordt gehaald uit de Investeringsagenda Drachten-Heerenveen, de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Schrappen Ter compensatie wordt wel een ander project uit de Investeringsagenda geschrapt: de aanleg van een nieuwe weg van Het Zuid naar de afslag van de A7 Drachten-Centrum. Volgens Van der Horst was al lange tijd duidelijk dat zo’n extra weg naar de A7 niet doorgaat. ,,Het plan voor zo’n parallelweg is er ooit geweest, maar nut en noodzaak zijn er eigenlijk niet." Provinciale Staten en de gemeenteraad van Smallingerland moeten nog instemmen met de voorstellen. Dat moet respectievelijk 28 juni en 4 juli gebeuren. Van der Horst verwacht dat - als zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad instemmen - het nieuwe bad er in 2020 kan staan. De grond - het zogeheten Wisselveld - is al eigendom van de gemeente. Zolang de bouw duurt blijft het huidige zwembad nog in gebruik.

