Achmea houdt Leeuwarden aan als hoofdlocatie

Leeuwarden - Verzekeraar Achmea gaat zijn werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf locaties, in Leeuwarden, Apeldoorn, Leiden, Tilburg en Zeist. De vestigingen in De Meern, Leusden en Zwolle worden stapsgewijs gesloten, maakte het bedrijf gisteren bekend. De Friesland komt binnen Leeuwarden mogelijk wel bij de collega-verzekeraars in.

Door kantoren te sluiten bespaart Achmea naar eigen zeggen fors op de kosten. De verhuisplannen zullen geen extra banen kosten. In december kondigde de verzekeraar al een reorganisatie aan waardoor in de periode tot en met 2019 bij elkaar zo’n tweeduizend arbeidsplaatsen komen te vervallen. Waar die ontslagen precies vallen is nog niet concreet.

,,Het gebouw van De Friesland aan de Harlingertrekweg in Leeuwarden kent nu leegstand en voldoet ook niet helemaal meer aan de wensen van deze tijd. Dan moet je een keuze maken tussen opknappen of het zoeken van een alternatief", zegt Achmea-woordvoerder Marco Simmers. ,,De Achmea-toren en de gebouwen daaromheen hadden we in het verleden natuurlijk vol maar de organisatie is geslonken. We verhuren wel onder, aan onder meer Deloitte en Aegon, maar er is nog wel ruimte. Dat is ook waarom we hierover nadenken."

Naast de ruim driehonderd medewerkers van De Friesland werken er nog eens ongeveer vijftienhonderd medewerkers bij Achmea-merken als Avéro, FBTO en Achmea. Het pand van De Friesland is overigens van Achmea zelf en wordt ook al onderverhuurd.

Aegon stak eerder de Lange Marktstraat in het centrum van Leeuwarden over om in het inmiddels verbouwde pand van Achmea te trekken. Daar kon de eveneens gekrompen verzekeraar zijn werknemers in het juiste jasje laten werken.

