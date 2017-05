Regio maandag, 8 mei 2017

Gemeente Heerenveen neemt communicatie zonnepark over

Heerenveen - De gemeente Heerenveen organiseert volgende week een nieuwe informatieavond over de komst van het zonnepark in de noordwestelijke oksel van het klaverblad A7/A32. Daarmee neemt de gemeente de communicatie naar omwonenden over van projectontwikkelaar Zonel BV, die eerder twee informatieavonden belegde over de komst van ruim 34.000 zonnepanelen op negen hectare tussen de Leeuwarderstraatweg, de A32 en het pad Omweg, dat evenwijdig aan de A7 loopt.

'Tot op heden heeft Zonel het voortouw genomen in de communicatie met u als omwonenden’, schrijft de gemeente in een brief aan de omwonenden. 'In de bijeenkomsten heeft een aantal omwonenden aangegeven zich niet gehoord te voelen. Ook vindt communicatie vrij ad hoc plaats, waardoor u niet genoeg op de hoogte blijft van de gang van zaken. Het gevolg is dat er lange stiltes zijn en u mogelijk opnieuw verrast wordt op het moment dat een actie plaatsvindt. Dat willen we, in goed overleg met Zonel, verbeteren.’

De bijeenkomst voor omwonenden, vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Haskerdijken en Wijkraad Heerenveen Noord, Zonel en overige geďnteresseerden zal in eerste instantie gaan over de communicatiestrategie rond het plan door Zonel. De ontwikkelaar hield gemeenteraadsleden en pers buiten de deur van de informatieavonden. Burgers kregen de indruk in een laat stadium geďnformeerd te worden en hadden het gevoel voor een voldongen feit geplaatst te zijn.

