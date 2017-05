Regio maandag, 8 mei 2017

Niet-rokende partner kan roker helpen

Groningen - Het UMC in Groningen doet onderzoek naar de mogelijke invloed van niet-rokende levenspartners van rokers die willen stoppen met roken. Aan het zogenoemde Stopplan-onderzoek moeten uiteindelijk minstens 140 stellen deelnemen. Veertig hebben zich inmiddels aangemeld en zijn begonnen met het onderzoek, dat vooral via internet plaatsvindt.

,,Ongeveer 35 procent van de rokers heeft een niet-rokende levenspartner", zegt promovenda Anne Buitenhuis, die het onderzoek leidt. ,,Het is interessant te bekijken wat er in die groep gebeurt."

Eerder onderzoek richtte zich veelal op partners die allebei roken (in wetenschappelijke termen: dual smoking couples) en de mate van wederzijdse gedragsbeďnvloeding als ze tegelijkertijd stopten met roken. Uit ander onderzoek is al bekend dat partners in het algemeen elkaars gezondheidsgedrag beďnvloeden. Ook is al eerder gebleken dat bij single smoking couples de roker minder rookt dan stellen die allebei roken. ,,In het algemeen is het nu lastig te zeggen wat de rol van een niet-rokende partner is bij het stoppen. Met dit onderzoek willen we daar meer inzicht in krijgen."

Belangstellenden kunnen alleen meedoen als de rokende partner daadwerkelijk stopt met roken. Het onderzoek begint dan ook met het telefonisch opstellen van een stopplan, een strategie om met het roken op te houden. Vervolgens houden beide partners afzonderlijk van elkaar drie weken lang een dagboek bij. ,,Zo kunnen we zien wat er in beide levens verandert."

Buitenhuis wil in februari 2018 de dataverzameling van haar onderzoek afgerond hebben. Dan moeten dus 140 stellen of meer hebben meegedaan aan het onderzoek. De verwerking van de gegevens en het formuleren van conclusies neemt vervolgens nog een paar maanden in beslag.

Meer informatie een aanmelden op www.stopplan.nl

