maandag, 8 mei 2017

In de oorlog is het nooit zwart-wit Tzummarum - De Friese en de Nederlandse vlag wapperen aan het kleine, witte gebouwtje in de zeedijk bij Tzummarum. Het witte gebouwtje is het enige overblijfsel van de stelling Koehoal die de Duitsers er aan het begin van de oorlog bouwden als onderdeel van de luchtverdediging. Wetterskip Fryslân wilde af van het obstakel in de zeekering, maar omwonenden staken een paar jaar geleden een stokje voor sloop: dankzij dit gebouw gaat de oorlogsgeschiedenis van de Friese kust leven. Sinds zes jaar houdt de stichting rond 4/5 mei een open dag. Elk jaar komen er toch zo’n twee- tot driehonderd mensen op af. Oud-schoolmeester Halbe Hageman heeft een tentoonstelling voor het gebouwtje samengesteld. Voor een eurootje mogen de bezoekers binnen en geeft een van de vrijwilligers uitleg in het koude, vochtige onderkomen. Elk jaar gaat de rondleiding over een ander thema, want anders komen mensen niet meer terug. Dit jaar heeft hij voor het eerst een speciale lezing voor kinderen gemaakt. Op school leren ze over Anne Frank. Dat moet ook. Maar de kinderen moeten ook weten wat zich heeft afgespeeld in hun éigen dorp. Lees het hele artikel in de papieren krant van 8 mei 2017

