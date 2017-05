Economie maandag, 8 mei 2017

Van der Werff groeide in de crisis twee keer zo hard Heerenveen - Op 7 november 1916 kreeg Jouke van der Werff uit Wytgaard een contract van de melkfabriek in Wirdum om bij acht boeren de melk op te halen. Honderd jaar later en drie generaties verder is het bedrijf van de melkrijder uitgegroeid tot een logistiek concern met 155 trucks. Chauffeurs met vrouw en kinderen, de accountant, familie: langzaam loopt het terrein bij Van der Werff Logistics BV aan It Dok in Heerenveen vol. Honderd jaar vrachtvervoer is reden voor een groots feest: muziek, eten, drinken, vermaak voor de kinderen en iedereen is welkom. Jouke van der Werff (70) wordt op de schouders geslagen en de hand gedrukt. Een paar neven komen samen aanlopen. Natuurlijk zijn ze er. ,,Dit wie it bedriuw fan pake." Het zijn zo veel gezichten, de naam erbij bedenken is niet altijd eenvoudig. ,,Kees. Kees Molier", zegt een jongere man met platte pet. Na een paar seconden stilte voegt hij eraan toe: ,,Van de dakpannen." Ach ja, de dakpannenfabriek in Woerden. Daar komen de chauffeurs van Van der Werff al decennia. Zeker veertig jaar, blijkt uit een foto uit het boek dat ter gelegenheid van het jubileum is gemaakt. Het bedrijf groeide, kwam de oorlog door, verhuisde van Wytgaard naar Reduzum en uiteindelijk naar Heerenveen. Het bedrijf ging over van Jouke op Theo naar Jouke en is nu in handen van de vierde generatie. Lees het hele artikel in de papieren krant van 8 mei 2017

