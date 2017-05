Regio vrijdag, 5 mei 2017

Provincie houdt vast aan huidige Skieding Surhuisterveen - De aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen Surhuisterveen en de A7 is wat het provinciebestuur betreft van de baan. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil de Skieding zoals die er nu ligt opwaarderen en zo veel mogelijk verkeersveiliger maken. Het is grotendeels afhankelijk van de medewerking van bewoners in hoeverre dat laatste gaat lukken. Over de toekomst van de Skieding (N358), een belangrijke ontsluitingsroute voor Noordoost-Fryslân, wordt al jaren gesproken. De weg geldt als relatief onveilig, vooral vanwege de vele zijwegen en de krap vijftig erf-opritten. Bovendien is de doorstroming niet optimaal. De regio is verdeeld over mogelijke oplossingen. Aanwonenden, enkele gemeenten en ondernemers willen een nieuw tracé, anderen vinden een opknapbeurt van de huidige weg beter. Poepjes kwam al twee keer met een voorstel voor een opknapbeurt, maar trok die allebei in toen bleek dat er weinig draagvlak voor was. De afgelopen maanden liet de CDA-gedeputeerde een zogeheten maatschappelijke kosten- en batenanalyse uitvoeren. De adviesbureaus Antea Group en Decisio zetten de algehele financiële meerwaarde op een rij van zes varianten. De bureaus concluderen nu dat een opknapbeurt de beste investering is. Dat zou de enige mogelijkheid zijn voor een investering die de maatschappij geld oplevert, als alle effecten (onder meer reistijd, veiligheid en geluid) financieel worden meegewogen. Belangrijkste reden dat een nieuwe tracé niet als beste uit de bus komt, is dure aanleg. Lees verder in het Friesch Dagblad van 5 mei 2017

