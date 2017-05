Economie vrijdag, 5 mei 2017

Grondgebonden en bioboer vrijgesteld van veereductie Leeuwarden - Een aantal grondgebonden en biologische boeren hoeft geen koeien weg te doen om te helpen het mestoverschot terug te dringen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald in een kort geding die een groep boeren had aangespannen tegen het fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw). Die had dat plan opgesteld omdat de Nederlandse melkveehouderij in totaal meer fosfaat produceert dan volgens afspraken met de Europese Unie is toegestaan. Grondgebonden en biologische boeren vinden echter dat ze door dat plan onterecht getroffen worden. Zij hebben voldoende ruimte om de mest op de eigen grond uit te rijden en vinden dat ze niet aan het overschot hebben bijgedragen. De uitspraak is volgens Diana Saaman van Netwerk Grondig, het samenwerkingsverband van grondgebonden boeren, een erkenning dat er twee type veehouders zijn en dat de een niet de dupe moet worden van de ander.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties