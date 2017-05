Regio donderdag, 4 mei 2017

Zelfs het kortste briefje uit WO II is waardevol Leeuwarden - Johannes Hoekstra uit Buitenpost legt twee oude, licht vergeelde ansichtkaarten en een stapel papieren op tafel. De ansichtkaarten waren van zijn vader, Sipke. Ze werden verstuurd in 1939, tijdens de mobilisatie. ,,Mijn vader Sipke-Gosse was gelegerd in de kazematten op de Afsluitdijk, hij zat daar in een bunker", vertelt Hoekstra. ,,Op de ene ansichtkaart staat een foto van het Esso-tankstation op de Afsluitdijk. Op de andere zie je Zurich. Verder staan er een persoonlijke boodschappen aan zijn familie bij." Op de stapel papieren heeft Johannes de tekst van de ansichtkaart overgeschreven. Wim Stienstra, conservator van het Kazemattenmuseum, bekijkt alles aandachtig. ,,Mooi, u heeft voorwerk gedaan", glimlacht hij, doelend op papieren met overgeschreven tekst. ,,Deze informatie kunnen wij goed gebruiken. We hebben in ons museum een aparte afdeling voor alles wat met de mobilisatie te maken had. We hebben al een paar exemplaren van foto´s als deze, maar wat dit bijzonder maakt, is natuurlijk het persoonlijke verhaal van de militair. Je kan dit zien als een ontbrekend stukje van de puzzel." Voorzichtig neemt Stienstra de papieren over. ,,We zullen er goed op letten", belooft hij. In het Verzetsmuseum in Leeuwarden kunnen mensen deze woensdagmiddag oude spullen uit de Tweede Wereldoorlog brengen in het kader van de jaarlijkse actie Niet Weggooien. Experts van meerdere oorlogsmusea zitten klaar om extra informatie over de voorwerpen te geven en ze over te nemen als mensen de voorwerpen aan de musea willen schenken. Per voorwerp wordt bekeken voor welk museum het interessant is. Lees de hele reportage in de papieren krant van 4 mei 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties