Regio donderdag, 4 mei 2017

Wachttijd bij sluizen gaat hard oplopen Lemmer - Binnenvaartschepen zullen in de toekomst steeds langer moeten wachten bij de sluizen in de vaarweg van Lemmer naar Delfzijl. Bij Lemmer en Gaarkeuken loopt de wachttijd de komende jaren op tot een halfuur, bij Groningen moeten schepen op termijn tot een uur wachten om door te kunnen. Dat blijkt uit nieuwe prognoses van het rijk. Het rijk bekijkt periodiek of alle infrastructuur geschikt is voor de toekomst. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2011. Bij de binnenvaartprognoses zijn alle mogelijke knelpunten onderzocht gezet in de landelijke hoofdvaarwegen. Onderdeel hiervan is de vaarweg van Amsterdam via Lemmer naar Delfzijl, in Fryslân het Prinses Margrietkanaal en in Groningen het Van Starkenborgh-/Eemskanaal. In heel Nederland wordt tot en met 2050 een groei verwacht van het binnenvaartvervoer met 13 tot 28 procent, ten opzichte van de 350 miljoen ton die in 2014 werd vervoerd. Vooral het vervoer van metalen en vaste minerale brandstoffen gaat waarschijnlijk toenemen. Als gevolg van deze ontwikkeling zal ook het vervoer tussen Lemmer en Delfzijl toenemen. Van Lemmer tot Delfzijl moeten schepen drie sluizen passeren, de Prinses Margrietsluis bij Lemmer (40.000 passages per jaar, inclusief recreatievaart), de Gaarkeukensluis bij Gaarkeuken (20.000) en de Oostersluis in Groningen (20.000). Momenteel is de gemiddelde wachttijd bij deze sluizen respectievelijk 24, 21 en 30 minuten. Een sluis wordt als knelpunt aangemerkt als de wachttijd hoger is dan een half uur. Lees het hele artikel in de papieren krant van 4 mei 2017

