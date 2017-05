Regio donderdag, 4 mei 2017

Fryslân had geen recht op banensubsidie EU

Leeuwarden - Recent ontslagen Fries winkelpersoneel is geen Europese subsidie misgelopen voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in reactie op vragen van de CDA-fractie over het Brusselse Globaliseringsfonds. Drenthe en Overijssel kregen samen 1,8 miljoen euro uitgekeerd uit deze subsidiepot, maar Fryslân deed er geen beroep op.

'Om voor het globaliseringfonds in aanmerking te komen, moeten er meer dan vijfhonderd geregistreerde medewerkers bij een bedrijf of in een branche ontslag krijgen in een tijdsbestek van negen maanden´, schrijven GS in een brief aan Provinciale Staten. Uit gegevens van het UWV blijkt volgens de provincie dat Fryslân in de sector groothandel het minste aantal ontslagen medewerkers telt van de noordelijke en oostelijke provincies. Onder 'groothandel´ zouden ook de ontslagenen vallen bij het grootwinkelbedrijf, bijvoorbeeld V&;D, MS Mode en Scheer &; Foppen.

Het CDA stelde vragen naar aanleiding van berichtgeving in het Friesch Dagblad. Een woordvoerder van provincie verklaarde eerder dat GS niets wist van de subsidieregeling. ,,We hebben er dan ook geen mening over", aldus de woordvoerder destijds. GS zegt nu in de brief wél op de hoogte te zijn geweest van de subsidiepot van in totaal 150 miljoen euro. ,,Er zijn bij ons wel mensen van op de hoogte, onze eerdere berichtgeving is niet juist geweest", vult een andere provinciewoordvoerder aan. Er is verzuimd de fout publiekelijk recht te zetten. De provincie zegt in de brief aan PS verder goed inzicht te hebben in Europese subsidieregelingen, maar er meestal niet voor in aanmerking te komen.

Uit cijfers van het UWV van het afgelopen jaar blijkt dat er op het dieptepunt 471 Friezen met een verleden als winkelmedewerker een WW-uitkering ontvingen. In Groningen waren dat er 559 en in Drenthe 481. Overijssel steekt er ver bovenuit met 908 WW´ers met een arbeidsverleden bij een grootwinkelbedrijf.

