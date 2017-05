Economie donderdag, 4 mei 2017

Werkgelegenheid Friesland Bank weer bijna teruggehaald

Vijf jaar geleden maakte Friesland Bank bekend dat het bedrijf zou opgaan in de Rabobank. Het Friesch Dagblad kijkt in het verleden van de bank. Vandaag met de voorzitter van Stichting FB Oranjewoud.

Die tweede april 2012 was een vreselijke dag. Ik was erbij met Jorrit Volkers, medebestuurder van de stichting, toen Kees Beuving de mededeling deed dat Friesland Bank zou opgaan in Rabobank. Rabo-topman Piet Moerland nam daarna het woord. We stonden tussen de medewerkers en het was een klap in het gezicht van iedereen. Er was geen verzet, maar verslagenheid. Men droop vervolgens af naar de eigen werkkamers. Er heerste een begrafenisstemming", zegt Jan de Vries (78), destijds voorzitter van de aandeelhouder Stichting Friesland Bank.

Eerder was De Vries, onder meer oud-directeur van de zuivelfabriek in Workum, al betrokken bij de bank als commissaris. Nu beheert hij met drie anderen de nalatenschap van Friesland Bank, die is ondergebracht in Stichting FB Oranjewoud. Rabobank gaf de aandeelhouder namelijk na stevige onderhandelingen 4,5 miljoen aandelen mee in de bank Van Lanschot, het Landgoed Oranjewoud, de kunstcollectie van Friesland Bank en 25 miljoen euro in contanten.

Voormalig bestuursvoorzitter van Friesland Bank Beuving zei onlangs in deze krant dat keuzes uit het verleden de bank de das om hebben gedaan. Het afboeken op het aandelenbelang in Van Lanschot, op forse leningen aan individuele bedrijven en op compensabele verliezen in de boeken zorgden in 2011 voor 430 miljoen aan verlies. Daarnaast was de kern van het bankbedrijf al jaren niet winstgevend. ,,Het resultaat was elk jaar positief door de inkomsten uit de participatiemaatschappij en het dividend van Van Lanschot", zegt De Vries. ,,En ja, toen het aandeel Van Lanschot door de crisis achteruit kachelde, ging dat ook ten koste van het resultaat van Friesland Bank."

Als aandeelhouder had de stichting Friesland Bank weinig invloed op het bankbeleid, daarvoor had De Vries als commissaris meer te zeggen. ,,We hebben als commissarissen meermaals gezegd: we drijven op de inkomsten van Van Lanschot. Maar zolang het goed gaat, is die boodschap niet zo dwingend. Als Van Lanschot was verkocht, had de bank op dat moment al haar probleem laten zien. Dan waren de eigen bankactiviteiten overgebleven en daarmee had je geen winst kunnen maken."

