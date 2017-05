Regio woensdag, 3 mei 2017

Stichting Erfgoed Fundaasje brengt agrarisch verleden tot leven Leeuwarden - In de negentiende eeuw waren er in Fryslân vele boerenfamilies actief in de aardappelhandel. De stichting Erfgoed Fundaasje legt de geschiedenis van deze en andere boeren vast. Geboortelepels, borduurwerk, familieportretten en archiefstukken. Het huis van Goasse Brouwer ziet er uit als een museum. Bij elk voorwerp of archiefstuk hoort een verhaal, dat Brouwer met alle liefde wil vertellen. De 62-jarige Leeuwarder is secretaris van de stichting Erfgoed Fundaasje. De stichting is al een jaar of tien actief, maar treedt nu pas naar buiten. Zaterdag kan het publiek kennis maken met de stichting op een presentatiedag in Ingelum. Brouwer is druk bezig met de voorbereidingen daarvoor. Hij heeft een selectie gemaakt van de voorwerpen, documenten en foto´s die in de Ingelumer kerk worden getoond. De geselecteerde spullen liggen voor hem op tafel of staan opgesteld in de kast. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 mei

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties