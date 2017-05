Regio woensdag, 3 mei 2017

Schrier schuift aan bij overleg vliegveld Leeuwarden - De provincie Fryslân schuift aan bij de overleggen over AirPort Lelystad. Dat zegt gedeputeerde Michiel Schrier. AirPort Lelystad gaat flink groeien, omdat het vanaf 2019 vluchten overneemt die nu nog op Schiphol vliegen. Dat betekent ook dat er meer vliegbewegingen boven Fryslân komen, met name boven Súdwest-Fryslân, Oost- en Weststellingwerf en de Friese Meren. Tot nu toe zat de provincie niet aan tafel bij staatssecretaris Dijksma, maar liet ze zich vertegenwoordigen door de provincie Overijssel. Dat de provincie nu aan tafel zit, betekent niet dat Fryslân kan meebeslissen over de groei van AirPort Lelystad of de routes die de vliegtuigen zullen nemen. Dat is namelijk een taak voor de rijksoverheid in Den Haag. Wel kan de provincie zorgen overbrengen, meldt Schrier. De provincie heeft op ambtelijk niveau contact met de Friese gemeenten die naar verwachting de meeste vliegbewegingen boven hun grondgebied krijgen. Volgens commissaris van de Koning Arno Brok moet er in de discussie rondom Lelystad AirPort niet alleen over negatieve kanten gepraat worden. Volgens Brok liggen er ook economische kansen voor de provincie. AirPort Lelystad wordt nu alleen gebruikt voor kleine luchtvaart en vlieglessen. Vanaf april 2019 moet Lelystad een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen. Hiervoor worden de start- en landingsbaan verlengd van 1250 meter naar 2700 meter en komt er een passagiersterminal. Voor het eerste jaar verwacht de nieuwe luchthaven tweeduizend vluchten. In de jaren erna moet dat aantal groeien naar het dubbele.

