woensdag, 3 mei 2017

Fusieplan van scholen strandt op regelgeving Ferwert - De oprichting van een samenwerkingsschool in Ferwert is van de baan. De scholenkoepels PCBO Ferwerderadiel en Onderwijsgroep Fier hebben hun gesprekken hierover gestaakt, omdat een geschikte samenwerkingsvorm binnen de huidige regels niet mogelijk zou zijn. Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum uit in een open brief hierover zijn zorgen. De christelijke basisschool Op Streek (97 leerlingen) en de openbare Op ´e Trije (49 leerlingen) voerden zo´n twee jaar ,,verkennende gesprekken" over de mogelijkheden voor een fusie, zegt directeur Ben Mooibroek van PCBO Ferwerderadiel. Een fusie zou een mogelijke gedwongen sluiting in de toekomst van een van beide scholen kunnen voorkomen. Het is nu wettelijk lastig om een officiële samenwerkingsschool te stichten. Onderwijskoepels kiezen daarom eigenlijk altijd voor een zogenoemde informele samenwerkingsschool: de scholen gaan in de praktijk samen, maar op papier wordt één van beide opgeheven en blijft de andere bestaan. Alle leerlingen worden dan ingeschreven bij of de openbare óf de christelijke school. In de praktijk spreken de koepels meestal een uitruil af van basisscholen, zegt Mooibroek: het ene dorp gaat naar de openbare koepel, het andere naar de christelijke. Op die manier behouden de koepels in totaal ongeveer hetzelfde aantal leerlingen en blijven de inkomsten voor allebei op een vergelijkbaar niveau. ,,Zo wordt het niet gezegd, maar het gebeurt achter de tekentafel wel." Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 mei

