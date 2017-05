Economie woensdag, 3 mei 2017

Pon Holdings haakt af na afwijzing Accell Heerenveen - De Heerenveense fietsenbouwer Accell wil niet in zee met Pon Holdings. Gesprekken over een overname zijn maandag geklapt, zo werd gisteren bekendgemaakt. Het bod van 33,72 per aandeel bleek onvoldoende. Pon wil niet hoger en trekt zich terug. In mooie woorden liet de interim-topman van Accell Group Hielke Sybesma gisterochtend in een persbericht optekenen dat de liefde met Pon Holdings niet is opgebloeid. De overnamepartij is resoluut de deur gewezen omdat 'het voorstel van Pon Holdings de toekomstige waardecreatie van Accell Group en de te verwachten synergieën onvoldoende reflecteert´. Afgelopen week lieten enkele grootaandeelhouders van Accell al in de media optekenen dat er zeker niet exclusief met Pon - een bedrijf met 13.000 werknemers in 32 landen - moest worden onderhandeld. Andere gegadigden zouden ook aan de orde moeten komen bij een eventuele overname en misschien zou Accell juist Pon wel moeten inlijven. Daarnaast lieten ze weten vertrouwen te hebben in de onlangs uitgestippelde strategie voor een zelfstandig functionerende multinational Accell. Waar het Friese fietsenbedrijf eerder dit jaar werd verrast door het overnamebod, werd Pon - bekend als auto-importeur en eigenaar van fietsenmerken als Gazelle, Union en Cervélo - nu verrast door de afwijzing. ,,Wij zijn hier behoorlijk door overvallen. In het weekeinde heeft nog een verhoogd bod van ons op tafel gelegen. Dat betekende een premie van 55 procent op de aandelenwaarde van Accell. Maandagmiddag kregen we ineens het bericht dat Accell de gesprekken stopzet. Uit het persbericht blijkt dat ze de prijs te laag vinden", zegt een woordvoerder van Pon Holdings. ,,We vinden nog steeds dat we samen een sterke grote Nederlandse partij in de internationale fietsenwereld kunnen neerzetten, maar het is nu klaar. Er komt geen hoger bod." Na fusie zou het grootste fietsenconcern ter wereld zijn ontstaan. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 mei

