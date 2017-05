Economie dinsdag, 2 mei 2017

Inspiratiedag moet werkzoekenden duwtje in de rug geven Leeuwarden Het aantal mensen met een uitkering daalt, ook in Fryslân. Maar niet iedereen vindt een baan. Om werkzoekenden wat moed in te spreken, hield het UWV gisteren een inspiratiedag. Wouter Sierdsma werkte jarenlang als techneut bij KPN. Dat was een baan voor het leven, werd hem verteld. In de praktijk kwam daar niets van terecht. Door een reorganisatie verloor de Jubbegaster zijn werk. Hij werkte daarna nog een aantal jaren op projectbasis, onder meer bij Ziggo. Nu is hij al een tijd werkloos. En dat bevalt hem maar matig, vertelt de 64-jarige Sierdsma in een pauze op de Inspiratiedag van het UWV. ,,Ik wol noch wol in pear jier oan ´e slach. Ik stean ek wol iepen foar wat oars. Miskien kin ik wat dwaan by in bedriuw dat glêstried oanleit." Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 2 mei.

