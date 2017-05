Regio maandag, 1 mei 2017

Kollum hoort nu in rijtje van watersportdorpen thuis Kollum - ,,Kollum, gefeliciteerd!" Na deze woorden blaast gedeputeerde Johannes Kramer, staande op een skūtsje, op een scheepstoeter. Langs de opgeknapte walkant staan inwoners van Kollum te klappen. Met de handeling van Kramer is Kollum Watersportdorp officieel opgeleverd. De walbeschoeiing langs de wateren is vernieuwd, bruggen zijn opgehoogd en er is een betere doorvaarbaarheid naar het Lauwersmeer gekomen. De werkzaamheden kostten vier miljoen euro, maar dat is het meer dan waard, vindt Willem Meijer van de plaatselijke watersportvereniging. ,,Het is geweldig, het was hier een dikke puinhoop." De investeringen moeten meer watersporttoeristen naar Kollum en omgeving trekken. En dat lukt best, zegt Meijer. ,,We gaan vooruit met het aantal bezoekers dat hier verderop in de haven overnacht." Absolute aantallen heeft hij niet. ,,Maar het gaat om duizenden passanten per jaar en dat aantal stijgt." Dat komt mede omdat de watersportvereniging, die de haven exploiteert, maar weinig liggeld vraagt. ,,We willen hier goed voor elkaar zijn." Meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 1 mei.

