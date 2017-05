Regio maandag, 1 mei 2017

Afscheidsbrieven uit de oorlog; een laatste levensteken Afscheidsbrieven uit de Tweede Wereldoorlog behoren tot de aangrijpendste documenten uit die periode. Soms werden de brieven tijdens de oorlog overgeschreven en illegaal verspreid. Kort voor de voltrekking van de doodstraf, schreef de toen 43-jarige Iede Boukes Ydema een ontroerend, naar buiten gesmokkeld, briefje aan zijn vrouw en kinderen. 'Mei my alles bûtengewoan bęst. Hâld moed, it giet bęst. Oant sjen.’ Van een weerzien zou het niet komen. Yntema werd op 17 maart 1945 gefusilleerd, samen met negen anderen. Dat gebeurde op het boerenerf van de familie Schotanus in Doniaga. Na de terechtstelling staken de Duitsers de boerderij in brand. Het afscheidsbriefje van Ydema maakt deel uit van de collectie van het Fries Verzetsmuseum. Conservator Hans Groeneweg is blij met het document. ,,Dergelijke briefjes zijn heel persoonlijk. Het is een laatste levensteken. Dat maakt altijd veel indruk op bezoekers." Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van maandag 1 mei.

