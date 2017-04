Regio vrijdag, 28 april 2017

Opeinde krijgt niet de gewenste passantenhaven Opeinde - De aanleg van een passantenhaven in Opeinde is van de baan. Smallingerland heeft aan de inwoners van het dorp laten weten dat het project, waarover al zeker twaalf jaar wordt gesproken, wordt geschrapt. De gemeente kan het niet eens worden met de huidige eigenaar van de beoogde locatie van de haven. Het is momenteel niet goed mogelijk voor boottoeristen om aan te leggen in Opeinde. In het Peinder Kanaal liggen wel steigers, maar die worden voornamelijk gebruikt door inwoners van het dorp. De aanleg van een passantenhaven is dan ook een langgekoesterde wens, zegt voorzitter Jentje Steegstra van Dorpsbelang Opeinde. ,,Vanaf 2005 waren we al bezig met de plannen. Met zo´n haven kunnen passanten even aanleggen, een rondje fietsen in de omgeving en bijvoorbeeld hier wat eten." De haven moest komen naast de botenopslag aan de Hegewei. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 28 april

