Wel koud, maar met de regen viel het mee

Beetsterzwaag - ,,Een groot feest", vond Lieuwe Krol, voorzitter van de stichting Doarpsrounte Beetsterzwaag Olterterp Koningsdag in Beetsterzwaag. ,,Er kwam heel veel publiek kijken naar de optocht. En bij de Priuwerij staat het nog steeds vol."

Koningsdag werd in Beetsterzwaag gevierd zoals in veel steden en dorpen in Fryslân: met een optocht, muziekoptredens, een vrijmarkt of braderie. In andere plaatsen werden klokken geluid, herauten ingezet of was er een aubade. Vrijwel overal verliep het feest goed.

Wel bleken sommige voorzorgsmaatregelenen die verschillende Oranjeverenigingen en andere organiserende comité’s hadden genomen vanwege het voorspelde koude en natte weer, niet overbodig. Met de regel viel het uiteindelijk gelukkig mee. ,,Af en toe een buitje", zegt Krol. ,,Op het podium hadden sommige bands wat meer publiek dan andere. Dat hing er maar van af of het op dat moment even regende."

In Sneek werd gebruik gemaakt van een grote circustent, die uit voorzorg geregeld was. ,,We konden het programma dat normaal gesproken in de stadhuistuin plaatsvindt, daardoor binnen afwerken", aldus Dik Overeem, bestuurslid van de Oranjevereniging in Sneek. Tegen zes uur ´s avonds werd het ook in de tent te koud. ,,Toen zijn we een kwartiertje eerder gestopt." ´s Ochtends bij de aubade was het publiek wel in grote getale gekomen, aldus Overeem. ,,Een prachtig feest."

Paardentram

Ook op de vrijmarkt in Leeuwarden hadden sommige verkopers voorzorgsmaatregelen genomen. Bij verschillende kramen lagen plastic zeilen klaar, die in geval van een bui snel over de te verkopen waar getrokken werd. Het publiek leek niet al te zeer afgeschrikt door de voorspellingen. Al vanaf vroeg in de ochtend liepen de bezoekers hier over de vrijmarkt.

In Anjum bleef het grotendeels droog, vertelt Bouwina van Dellen, voorzitter van de Oranjevereniging in het dorp. ,,We hadden ´s middags nog een paar druppels, maar ´s ochtends scheen de zon."

Dat kwam goed uit, want toen vond de op tocht plaats. ,,Een groot succes", aldus Van Dellen. Ongeveer veertig kinderen liepen mee met een door henzelf versierde fiets. Het muziekkorps ging voorop; dit keer niet lopend, maar in een paardentram. Van Dellen: ,,Dat hadden we dit jaar voor het eerst zo geregeld. Tegelijkertijd lopen en blazen bleek toch veel energie te kosten. Op deze manier konden ze het beter volhouden."

Her en der werden de verschillende vrijmarkten en braderies wellicht wat minder bezocht door het koude weer. Ook die in Anjum, zegt Van Dellen. ,,Zeker voor kinderen was dat toch wel koud."

