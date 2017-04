Regio woensdag, 26 april 2017

Oproep: zet Nedersaksisch en Fries in regeerakkoord Leeuwarden - Het Europees bureau voor kleine talen (EBLT) dringt erop aan dat de erkende minderheidstalen Fries en Nedersaksisch in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet komen te staan. Dat schrijft het in Leeuwarden gevestigde bureau in een brief aan formateur Edith Schippers. Volgend jaar is het twintig jaar geleden dat Nederland het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen ratificeerde. Maar Nederland laat het stelselmatig afweten bij het toepassen van dit handvest: het beschermen en bevorderen van de talen. 'Het onderwijs in het Fries schiet zelfs zo tekort dat veel jonge Friezen hun eigen taal niet goed genoeg leren schrijvenī, zo valt in de in het Fries en Nedersaksisch opgestelde brief te lezen. Het EBLT wil dat een nieuw kabinet zorgt voor een structureel overleg met de organisaties van de minderheidstalen en de Tweede Kamer, mogelijk op Duitse leest geschoeid.

