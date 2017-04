Regio woensdag, 26 april 2017

Burgemeesters onderscheiden 88 Friezen Leeuwarden - 88 inwoners van Fryslân krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding opgespeld in het kader van de jaarlijkse lintjesregen. Het aantal Friezen dat deze dag wordt gedecoreerd, stabiliseert hiermee op een lager niveau. In twee Friese gemeenten wordt er vandaag geen enkele onderscheiding uitgereikt. De afgelopen tien jaar loopt het aantal lintjes in Fryslân geleidelijk terug. Tussen 2008 en 2010 werden bij de lintjesregen in de provincie rond de 140 onderscheidingen uitgereikt, de vier jaren daarna schommelde het aantal gedecoreerden rond de 110. Daarna volgde opnieuw een terugval. Het aantal gedecoreerden lag in 2015 en vorig jaar op respectievelijk tachtig en 92 en nu dus op 88. Een duidelijke verklaring voor de ontwikkeling is er niet. Net als vorig jaar worden in Súdwest-Fryslân de meeste lintjes uitgereikt, in totaal vijftien. In Leeuwarden zijn er dit jaar slechts vier, terwijl in deze gemeente vorig jaar nog tien koninklijke onderscheidingen waren. Net als vorig jaar zijn in twee gemeenten geen lintjes, al zijn dat nu wel twee andere gemeenten. Zoals gewoonlijk worden verreweg de meeste mensen onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, in totaal 82 mensen. De zes anderen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een hogere onderscheiding is de dag voor Koningsdag al enkele jaren niet meer uitgereikt. In drie gemeenten wordt een onderscheiding uitgereikt aan twee echtgenoten. Vorig jaar kregen nog tien Friese echtparen tegelijkertijd een lintje. Opvallend is dat de leeftijden van de decorandi dit jaar erg uiteen lopen. De jongste persoon die vandaag een lintje krijgt is 44 jaar, de oudste dubbel zo oud (88). Morgen staat in het Friesch Dagblad een overzicht met alle decorandi in Fryslân.

