woensdag, 26 april 2017

Verkoopsysteem maakt LF2018 duurder Leeuwarden - De organisatie van Culturele Hoofdstad heeft voor de verkoop van kaartjes voor de verschillende voorstellingen volgend jaar een bedrijf in de arm genomen dat daarvoor ongeveer een miljoen euro gaat rekenen. Bedrijven die gebruik wilden maken van goedkopere systemen zijn afgehaakt. Naar verwachting worden de kosten doorberekend in de toegangskaartjes. Onder anderen de NDC Mediagroep wil de kaartverkoop voor Leeuwarden Fryslân 2018, zoals het gehele evenement nu heet, niet doen. Het bedrijf, mediapartner van Culturele Hoofdstad, vindt de eisen die de organisatie stelt niet realistisch. Ook twee andere bedrijven die in de race waren voor de kaartverkoop zijn afgehaakt. Alleen een bedrijf uit Amsterdam bleef over en dat bedrijf presenteert komende maand het door hen ontwikkelde kaartverkoopsysteem. Culturele Hoofdstad wil een kaartverkoopsysteem waarop klanten onder meer tegelijkertijd kaarten voor meerdere voorstellingen kunnen bestellen via de eigen internetsite. Volgens Pier Baarsma van de NDC Mediagroep, uitgever van onder andere het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant, gaat het om een systeem waar een prijskaartje aanhangt van tegen de miljoen euro. ,,Het is het ultieme systeem voor kaartverkoop dat Culturele Hoofdstad wil", aldus Baarsma die door het Friesch Dagblad benaderd is om te reageren. Het is de vraag of zo´n systeem noodzakelijk is voor een evenement dat maar een jaar duurt. De kosten moeten immers worden terugverdiend door middel van de kaartverkoop. ,,We begrijpen de wens van de organisatie van Culturele Hoofdstad maar die staat niet in verhouding tot de duur van het evenement", stelt Baarsma. Kosten voor kaartverkoop worden terugverdiend door servicekosten door te berekenen aan de koper. Hoe duurder het systeem, hoe hoger de kosten voor de koper van de kaartjes. NDC trok zich terug van de shortlist van vier bedrijven die in de running waren om de kaartverkoop te mogen regelen. ,,Ons systeem kost maximaal een ton en maakt gebruik van bestaande infrastructuur", aldus Baarsma. ,,Daarbij biedt het door Culturele Hoofdstad gewenste systeem bijna geen voordelen. Bezoekers van buiten Fryslân kopen niet tegelijkertijd kaartjes voor meerdere voorstellingen want die vinden verspreid over het hele jaar plaats, en niet in een week of maand tijd." Mediapartner NDC Mediagroep is partner van Leeuwarden Fryslân 2018. Dit houdt in dat NDC Mediagroep ruimte in haar kranten beschikbaar stelt voor uitingen van de organisatie. Wat Baarsma betreft is dit een ideale combinatie met de kaartverkoop. ,,Het gaat er uiteindelijk niet om met welk systeem je kaarten verkoopt, maar hoeveel kaarten je verkoopt. Bij Culturele Hoofdstad lijkt er te weinig kennis en ervaring met kaartverkoop te zijn." Dat NDC Mediagroep zich terugtrok voor de kaartverkoop heeft geen gevolgen voor het mediapartnerschap. De stichting Leeuwarden Fryslân 2018 wilde gisteren niet reageren.

