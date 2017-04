Regio maandag, 24 april 2017

GeŽmancipeerde Jeltje werkte bij Trinova Leeuwarden - Een geheim? Dat is er niet. Gewoon gezond leven. ,,Niet roken, niet drinken", zegt Jeltje Jansma-Zijlstra, een dag voor haar honderdste verjaardag. Voor haar op tafel in restaurant De Groote Wielen in Leeuwarden staat een glaasje jus díorange. Om haar heen haar familie met wie ze gezellig samen luncht om de verjaardag te vieren. Vandaag een eeuw geleden werd ze geboren in Wijnaldum in een gezin met in totaal acht kinderen. Op haar vijftiende ging ze het huis uit. Ze ging in Arnhem werken in de huishouding van een welgesteld gezin. Een hele stap voor een vijftienjarig meisje. ,,Maar moeder werd in Arnhem wel opgevangen door een broer van haar vader die daar bij de politie werkte", vertelt haar zoon. In Arnhem ging er een wereld voor haar open. Ze leerde de tafeletiquette, ging in de keuken aan de slag met ingrediŽnten die ze in Wijnaldum niet kende. Lees het hele verhaal in de papieren krant van 24 april 2017.

