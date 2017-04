Regio maandag, 24 april 2017

Plaatselijk Belang Balk peilt mening over vliegroutes Balk - Er klinkt kritiek in Balk op de mogelijke komst van nieuwe vliegroutes boven Gaasterland door de uitbreiding van Lelystad Airport in het voorjaar van 2019. In dat jaar zijn er vierduizend vliegbewegingen op het vliegveld toegestaan. Op termijn - in 2043 - kan dat zelfs groeien naar jaarlijks 45.000 vliegbewegingen. Daarbij zouden vliegtuigen vanuit Engeland ook boven Fryslân vliegen, over plaatsen als Stavoren, Balk, Sloten, Follega, Echtenerbrug en Scherpenzeel. Dat gebeurt op een hoogte van 1800 meter, aldus Plaatselijk Belang Balk Vooruit, en incidenteel nog lager. Grote vliegtuigen die nu op deze lijn vliegen - van en naar Schiphol - vliegen op een hoogte van zo’n vijf kilometer. Via een poll op de eigen website wil Balk Vooruit van de inwoners weten hoe die hierover denken. Tot gisteravond was de poll door enkele tientallen inwoners ingevuld. Van hen is een nipte meerderheid kritisch over de plannen. Die wil dat de vliegroutes worden aangepast.

