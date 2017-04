Regio vrijdag, 21 april 2017

Eén koekje bij de thee of mag je meer nemen?

Leeuwarden - Studenten van de NHL ontwikkelden een praktisch handboek voor vluchtelingen. Allerlei thema´s passeren de revue, van normen en waarden tot praktische zaken als een bezoek aan de tandarts.

Stel, je bent bij iemand op visite. Moet je dan één koekje bij de koffie nemen of kun je er gerust drie of vier nemen, als blijk van waardering? Met het handboek Een boekje open over Nederlanders willen studenten van verschillende opleidingen van NHL Hogeschool de integratie van vluchtelingen in Nederland makkelijker maken en dit soort vragen beantwoorden. In 2016 won de projectgroep voor het boekvoorstel de publieksprijs van de NHL Awards en de Publieksprijs van de Leeuwarder Courant.

De studenten die eraan meewerkten volgen het 'X-honoursprogramma´ voor studenten die op zoek zijn naar extra verdieping naast hun opleiding. Gisteren presenteerden ze het boekje, dat een handzaam formaat heeft. Het is thematisch ingedeeld en telt achttien hoofdstukken, over heel uiteenlopende thema´s. Zo is er een hoofdstuk over reizen met de ov-chipkaart, het onderwijssysteem in Nederland en wat gebruikelijk is als je bij iemand op bezoek gaat: vooraf bellen of spontaan langskomen. En afval scheiden: waarom doen we dat eigenlijk en hoe gaat dat hier? Het boekje is voorzien van illustraties en foto’s en in begrijpelijke taal geschreven. ,,We hebben geprobeerd om veel ongeschreven regels te beschrijven", licht een studente toe.

Hamod uit Syrië mag het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Drie jaar geleden kwam hij naar Nederland, op de vlucht voor de oorlog die zijn land nog altijd teistert. In het Nederlands doet hij zijn verhaal aan een gemengd publiek. ,,Sinds mijn eerste dag had ik een goed gevoel over Nederland."

