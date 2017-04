Regio vrijdag, 21 april 2017

Woonruimte in Fryslân vinden wordt simpeler

Leeuwarden - Het moet voor potentiële huurders gemakkelijker worden om in Fryslân een sociale huurwoning te vinden. Met dat doel willen vier grote Friese woningcorporaties een nieuw gezamenlijk portaal oprichten voor inschrijving en bemiddeling bij het zoeken naar huurruimte. De corporaties Accolade, WoonFriesland, Elkien en De Bouwvereniging hopen het portaal later dit jaar of volgend jaar in de lucht te hebben.

Het is de bedoeling dat huurders zich alleen bij dat portaal inschrijven en dan aanspraak maken op de huizen van alle corporaties. Nu schrijven huurders zich vaak nog in bij meerdere corporaties. Dat is meer werk. Ook is er kans dat huizen beschikbaar zijn in een dorp of stad, maar dat de woningzoekende net niet bij die corporatie staat ingeschreven.

De corporaties lopen al enige jaren rond met het idee voor het gezamenlijke portaal, vergelijkbaar met de koopwoningensite Funda. Potentiële huurders kunnen daarmee sneller en beter een geschikte woning aangeboden krijgen, zegt Ellen Dikland, woordvoerder van Accolade. ,,Het gaat de huurder om het vinden van een huis en bijvoorbeeld of dat huis een of twee slaapkamers heeft. Maar of het bij Elkien, WoonFriesland of Accolade is, dat maakt hem vaak niet zoveel uit."

De corporaties zijn van plan een gezamenlijke stichting op te richten, met de naam HureninFriesland. Elders in Nederland, onder meer in de Randstad, zijn volgens Dikland al vergelijkbare initiatieven.

Momenteel werken de corporaties nog aan de opzet van het portaal en aan het afstemmen van de voorwaarden, zoals over het wel of niet betalen van inschrijfgeld. De stichting begint dus met vier corporaties, maar deze hopen dat de andere corporaties in Fryslân zich er op termijn bij aansluiten. ,,We beginnen nu eerst zo omdat blijkt dat het al ingewikkeld genoeg is om alles gelijk te krijgen."

Dikland vertelt dat het gezamenlijke portaal de corporaties mogelijk ook een besparing oplevert, maar dat is volgens haar niet de aanleiding. ,,Het is vooral handig voor de huurder om één platform te hebben."

Een startdatum is er nog niet. Momenteel wordt het plan voorgelegd aan alle gemeenten waar de corporaties actief zijn. Die gemeenten kunnen een zienswijze indienen. ,,Het is niet een kwestie van enkele jaren tot we hiermee beginnen. Maar weten niet of het dit jaar nog gaat lukken."

