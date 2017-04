Regio vrijdag, 21 april 2017

Omrop stopt met live-verslag herdenking Leeuwarden - Omrop Fryslân houdt op met de live-uitzending van de provinciale dodenherdenking op 4 mei in de Prinsentuin in Leeuwarden. Burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone en Fries gedeputeerde Sietske Poepjes zijn teleurgesteld. Zij noemen het allebei ,,heel jammer". De provinciale dodenherdenking trekt volgens projectmanager Jacqueline Spendel van Omrop Fryslân niet meer kijkers dan een reguliere herhaling van Hjoed op hetzelfde tijdstip. Daarom geeft de omroep er de voorkeur aan om, in de aanloop naar 4 mei, op een andere manier op radio en televisie aandacht te schenken aan de dodenherdenking. Zo komt er een onderduikserie van PS-produkties, is er morgen net als gisteren aandacht voor de rol van het Friesch Dagblad tijdens de Tweede Wereldoorlog en staat op 4 mei de uitzending van Hjoed vrijwel volledig in het teken van de dodenherdenking. Om 20.00 uur zal de nationale dodenherdenking te zien zijn bij de Omrop. Volgens Spendel kijken de meeste mensen die de dodenherdenking willen volgen naar de landelijke herdenking op de Dam of houden ze twee minuten stilte op een van de vele herdenkingen in de provincie. ,,Sels doch ik dat ek, yn Mantgum mei de bern." Burgemeester Crone heeft, mede in zijn rol als voorzitter van de stichting die de provinciale dodenherdenking organiseert, Omrop Fryslân meerdere keren op andere gedachten proberen te brengen, maar dat is niet gelukt. ,,Het is toch een van de grotere openbare bijeenkomsten, die naar onze indruk steeds drukker bezocht wordt. Elk jaar weer vele duizenden mensen. Er wordt ook steeds meer een verband gezocht met 5 mei. Wij vinden een rechtstreekse uitzending eigenlijk een publieke taak, maar de Omrop denkt daar anders over. Het is zijn keuze." Gedeputeerde Poepjes laat via een woordvoerder weten de keus van Omrop Fryslân te betreuren. ,,Maar wij gaan niet over de programmering." Eigenlijk wilde de regionale omroep vorig jaar al stoppen met een rechtstreekse uitzending, maar daar voelde het organisatiecomité zich door overvallen. Daarom is het besluit toen een jaar uitgesteld. Het aantal kijkers naar de regionale dodenherdenking kan niet exact worden benoemd, maar het zijn er volgens Spendel ,,echt in hiel lyts bytsje". Online hebben er vorig jaar inclusief de livestream minder dan driehonderd mensen naar gekeken. Spendel benadrukt dat het besluit om dit jaar geen tijd en mankracht te steken in een live-uitzending niet betekent dat dit voortaan elk jaar niet meer gebeurt. Als er een bijzondere herdenking is, wil de Omrop wel weer zoiets doen. ,,Bygelyks yn 2020." De organisatie van de provinciale dodenherdenking is ondertussen bezig met een alternatief, zodat mensen die niet bij de herdenking in de Prinsentuin kunnen zijn die toch kunnen volgen, zegt Crone. In dit stadium kan hij er nog niet meer over kwijt.

