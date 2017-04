Economie vrijdag, 21 april 2017

Ondernemen vanuit een uitkering in Súdwest-Fryslân Sneek - Aan een intensief trainingsproject is gisteren in Súdwest-Fryslân voor dertien mensen met een uitkering een einde gekomen. Ze zijn klaar om een eigen bedrijf te beginnen. De gemeente stopt na vier edities met het project. Dertien bijstandsgerechtigden kregen gisteren in Sneek een certificaat uit handen van wethouder Maarten Offinga bij het slot van de vierde editie van Kansrijk Ondernemen in Súdwest-Fryslân. Afgelopen najaar begonnen vijftien mensen aan het traject, tussentijds vielen er twee af. De afgelopen vier jaar kregen bij elkaar zestig uitkeringsgerechtigden de kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer. Dat ging op basis van vrijwilligheid. De selectie werd gemaakt op basis van wel of geen schuldenlast, eventuele belemmeringen, enthousiasme, persoonlijke kwaliteiten en het bedrijfsidee. Elk project kostte de gemeente 50.000 euro, tot een totaal van 200.000 euro. In een half jaar kregen de groepen elke week twee dagen cursus en huiswerk voor maximaal drie dagen. De ene dag werd er gewerkt aan het maken van een ondernemersplan. Onderdeel daarvan was onder meer uitvinden wat voor ondernemer iemand wilde zijn, het ontwikkelen van het idee of de bedrijfsformule en het opstellen van een financieel plan. Daarnaast werd gewerkt aan ondernemersvaardigheden, zoals het combineren van werk en privé, het bouwen van een website, het gebruik van sociale media, acquisitie en het opbouwen van een netwerk. Lees het hele artikel in de papieren krant van 21 april 2017

