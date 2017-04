Regio woensdag, 19 april 2017

Mogelijk toch geen zonneveld bij Houtwal

Oosterwolde - De locatie Houtwal in Oosterwolde wordt mogelijk geschrapt als een van de vier locaties van een zonneveld in de gemeente Ooststellingwerf. Na onrust onder direct aanwonenden is gisteren op het allerlaatste moment besloten de locatie niet mee te nemen bij het vaststellen van een ontwerp bestemmingsplan. De locatie kan later alsnog worden toegevoegd via een omgevingsvergunning, maar of de gemeenteraad daar later mee in gaat stemmen staat allerminst vast.

De gemeenteraad besloot behandeling van het punt uit te stellen tot morgen. Een raadsmeerderheid vond het onverantwoord een besluit te nemen, aangezien er tot gisternamiddag nog een kleine tien documenten waren nagestuurd. Nog langer uitstel was volgens wethouder Hans Welle echter geen optie. In dat geval zou de kans groot zijn dat de SDE+-subsidie, die uitvoerder GroenLeven krijgt voor exploitatie van de 26 hectare aan zonnevelden, komt te vervallen.

Direct aanwonende Jan van Egmond toonde zich als inspreker opgelucht dat de locatie Houtwal, die voornamelijk grenst aan het gebied Venekoten, voorlopig uit de plannen is verdwenen. ,,Aanvankelijk waren we verbijsterd door het gebrek aan aandacht voor zo´n dusdanige ingreep op onze leefomgeving." De gemeente wil eerst tijd en ruimte creëren voor nader overleg met aanwonenden. Van Egmond vindt dat de insteek van die gesprekken niet mag zijn dat er coûte que coûte een zonneveld komt aan de Houtwal.

Directeur Sytse Bouwer van GroenLeven uit Heerenveen waarschuwde dat er risico´s kleven aan het schrappen van Houtwal als zonneveld-locatie. Hij wees erop dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) al soepel was geweest, nadat er was geschoven met enkele locaties sinds de eerste aanvraag. Aanvankelijk had de gemeente zeven à acht locaties op het oog voor zonnepanelen die 7500 huishoudens van stroom moeten kunnen voorzien. Daar zijn Donkerbroek, Haulerwijk, Appelscha Hoog en Oosterwolde Houtwal van over gebleven. Ooststellingwerf is volgens hem de eerste die als gemeente een SDE+-beschikking toegewezen heeft gekregen.

Raadslid Grytsje van der Sluis (VVD) meldde echter gisteren de RVO al te hebben gebeld, en die zou geen probleem hebben met het schrappen van één locatie.

Stevige kritiek

Ook vanuit Haulerwijk kwam stevige kritiek. Inspreker Tieme Jaap Louwes sprak namens dertig omwonenden van die locatie. Hij had geen goed woord over voor de gebrekkige wijze van communicatie en documenteren van wethouder Hans Welle, door wie in alle haast fout op fout gestapeld zou zijn. Volgens Louwes bedoelt de provincie met participatie niet dat een exploitant zonnevelden beheert en een deel van de opbrengst investeert in het aangrenzende dorp, zoals Ooststellingwerf heeft bedacht, maar moeten de dorpelingen in de panelen zelf kunnen investeren. Hij hamerde erop dat niet GroenLeven, maar de raad gaat over het opstellen van een zorgvuldig bestemmingsplan. Daar is volgens hem nog geen sprake van.

