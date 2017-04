Regio woensdag, 19 april 2017

Sionsberg breidt zorg uit naar avonduren

Dokkum - De zorg in ziekenhuis Sionsberg wordt vanaf 1 juni uitgebreid. Vanaf die datum is het mogelijk om acuut kortstondig opgenomen te worden voor diagnose, en wordt de poliklinische zorg uitgebreid tot zeven dagen in de week van 8.00 tot 23.00 uur.

Dat werd gisteravond bekend gemaakt op een informatieavond over de toekomst van de zorg in het restaurant van Sionsberg in Dokkum. Ruim honderd belangstellenden waren afgekomen op de door De Friesland Zorgverzekeraar georganiseerde avond.

Concreet betekent de uitbreiding dat patiŽnten vanaf 1 juni zeven dagen in de week van 8.00 tot 23.00 uur in Dokkum terecht kunnen voor acute laagcomplexe poliklinische zorg en diagnostiek. Nu kan dat alleen doordeweeks van 8.00 tot 17.00 uur. In de avonden en de weekeinden hoeven patiŽnten die bijvoorbeeld zijn gevallen vanaf 1 juni niet meer naar het MCL in Leeuwarden voor rŲntgenfotoīs.

Ook komen er zogenoemde DOK-bedden (diagnose opname kortdurend) in het ziekenhuis, zodat de mogelijkheid er komt dat patiŽnten een dag worden opgenomen ter observatie en diagnose, waarbij huisartsen en specialisten direct kunnen overleggen.

Stapje voor stapje

Betrokkenen betoonden zich gematigd tevreden met de uitbreiding. Dave van den Berg, huisarts in Damw‚ld, verwees naar de vorige informatieavond in december. ,,Toen heb ik gezegd: wij willen de zorg voor de mensen in de regio zo goed mogelijk regelen, en wij willen de huisartsenzorg daarvoor goed ondersteund krijgen. Het liefst zou ik dat 24 uur, zeven dagen in de week willen hebben, maar ik ben blij dat het nu in ieder geval van 8.00 tot 23.00 uur is. We doen het stapje voor stapje. Ik hoop dat we later dit jaar kunnen zeggen: we breiden het uit naar de nachtelijke uren."

Directeur-eigenaar Igor Tulevski van Sionsberg: ,,Ik ben nog niet tevreden. Ik ben ongeduldig. We zijn in de ontwikkeling vertraagd door veel te praten en weinig te doen. Steeds maken we een stapje vooruit en een halve stap achteruit."

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: