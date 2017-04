Economie woensdag, 19 april 2017

NVWA sluit slachterij Heijs na misstanden Leek - Er mag voorlopig geen kip meer geslacht worden bij pluimveeverwerker Gebr. Heijs in Leek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dat besloten nadat de slachterij structureel de regels voor diergezondheid en dierenwelzijn heeft overtreden. Plannen voor verbetering bleken onvoldoende. De pluimveeverwerkende industrie vindt dat de NVWA met de sluiting een voorbeeld probeert te stellen in de hevig opgelopen strijd met de sector over de manier van handhaven. De NVWA stelt dat het slachthuis ruimschoots de gelegenheid heeft gekregen om met een goed onderbouwd plan van aanpak te komen. Er zijn volgens een NVWA-woordvoerder uiteenlopende zaken ,,structureel niet in orde". ,,Bijvoorbeeld bij de aanvoer van levende dieren. De kratten waarin ze zaten waren vaak kapot en werden niet goed gestapeld. Dat heeft geleid tot gebroken vleugels." Ook bij de verplichte bedwelming van kippen ging het weleens mis. Vooral het trage doorvoeren van verbeteringen heeft de NVWA doen besluiten de slacht te verbieden. De NVWA maakte de naam van de slachterij niet bekend. Een woordvoerder van Gebr. Heijs erkende gisteren dat het om het Leekster bedrijf gaat. Er werken ruim 65 mensen. Branchevereniging voor de pluimveeindustrie NePluVi, ziet de sluiting als het voorlopig dieptepunt in de strijd met de NVWA. De sector vindt dat de inspecteurs de laatste tijd anders controleren, terwijl er geen wetten of regels zijn veranderd. ,,De handhaving is veranderd. Dat heeft al bij veel meer bedrijven tot discussie en gedoe geleid", zegt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van NePluVi. ,,In dit geval gaat het om een '├şk-vind-inspecteur┤ die in zijn eentje afwijkt van de manier van controleren bij andere bedrijven. De NVWA maakt van deze sluiting echt een showcase." De NVWA en NePluVi stonden al voor de rechter, de uitspraak is er nog niet. Volgens Oplaat heeft de NVWA in 2016 62 procent meer boetes uitgedeeld terwijl slachterijen zich juist verbeteren. Ook de hoge kosten voor de controles doen pijn. ,,Begrijp me goed: wat fout is, is fout. Dat moet veranderen. Maar dat gebeurt in de sector, het gaat de NVWA alleen kennelijk niet snel genoeg. Als het zo doorgaat, kun je hier geen slachterij meer runnen. Dan halen we de kippen straks uit Oekra´ne."

