Regio zaterdag, 15 april 2017

De Slachtemarathon laat bij speciale editie de tradities los

Kûbaard - De extra editie van de Slachtemarathon in 2018 wordt een tweedaags evenement. De route gaat niet over de Slachtedijk, maar door de dorpen. Vanaf september kunnen liefhebbers zich inschrijven.

Eén keer in de vier jaar en niét vaker, werd in 2000 besloten door de dorpen en de organisatie na het megasucces van de eerste Slachtemarathon tijdens de grote Friezenreünie Simmer 2000. Maar met Culturele Hoofdstad Leeuwarden kan een van de grootste sportieve en culturele evenementen van de provincie eigenlijk niet ontbreken op het programma, vond het bestuur. Na overleg met de dorpen werd besloten: ja, we zijn erbij, maar dan wel met een héél ander programma.

De invulling van de ´special edition´ werd gisteren bekend gemaakt. De start is dit keer in Raerd, maar de route gaat dit keer niet alleen over de historische slaperdijk, maar door de dorpen. ,,Gewoanwei komme de doarpen nei de dyk om harren dinkje te dwaan, no giet it hiele barren troch it doarp", zegt projectleider Immie Jonkman.

De route wordt daardoor wel twee keer zo lang. ,,De deelnemers zullen daarom moeten overnachten. Dat kan in de vijf ´slaapdorpen´ Easterein, Wommels, Kûbaard, Tritzum en Tzum. Normaal gesproken eindigt de tocht bij de zee. Maar daar is dit keer van afgezien. ,,Dan wurdt de rûte noch langer en nei twa dagen noch fiif kilometer oer de seedyk: dat like ús net goed ta."

De deelnemers kunnen overnachten bij de dorpsbewoners, groepsaccommodaties of op de speciaal ingerichte campings. In het dorp is het die avond feest. Elk dorp krijgt z´n eigen thema, zoals muziek of literatuur. Jonkman: ,,Sjoch, ast jûns noch graach in bierke drinke wolst, kinst it bêste nei de earste. Mar ast graach op tiid sliepe wolst, witst dast dêr net wêze moast en kinst better kieze foar de literatuer."

Feestvierders

Mensen die niet lopen, maar wel willen feesten, kunnen tijdens de twee Slachtedagen ook bij deze vijf dorpen terecht. Deelnemers kunnen eventueel de nacht tevoren ook overnachten bij de dorpen en worden dan met pendelbusjes naar de startplek gebracht en worden na dag twee vanaf de finish teruggebracht.

De organisatie verwacht zo´n tienduizend deelnemers. Vijfduizend minder dan op de ´reguliere´ Slachtemarathon. ,,Dit wurdt in stoere tocht: foar de echte 'diehards´", aldus voorzitter Anne Jochum de Vries. Inschrijven voor één dagje kan namelijk niet: het is alles of niets wat de Slachte betreft.

Grietje Deinum en Dirk Bruinsma zijn verantwoordelijk voor de culturele invulling van respectievelijk het 'Slachtedeel´ en dat in de dorpen. Buiten de bebouwde kom zal de nadruk liggen op het landschap. In de dorpen staat mienskip centraal. De precieze invulling moet nog worden bedacht, maar één project kan Bruinsma alvast verklappen. Zes waterpunten worden een beweegbaar kunstwerk à la Jean Tingueley. Leerlingen van de Friese roc´s en het technasium van csg Bogerman maken een eigen ontwerp. De beste ontwerpen worden in het echt vervaardigd.

De Freonen fan de Slachte kunnen zich vanaf 23 september inschrijven. Niet-vrienden kunnen zich vanaf 30 september inschrijven. ,,Oare kearen wie it yn ien dei útferkocht. Ik tink dat it no wat langer duorret."

Het kaartje wordt wel duurder. Niet 35 euro, maar meer richting de 100. Met twee dagen wordt de organisatie ook duurder: meer bussen, meer wc´s, slaapplekken, twee dagen EHBO. ,,Mar dan sit alles der wol by yn", aldus Jonkman. De totale begroting is nog niet bekend.

