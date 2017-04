Regio zaterdag, 15 april 2017

NAM betaalde zes ton aan Friese overheden

Leeuwarden - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar voor ruim 620.000 euro uitgekeerd aan Friese overheden om schade door bodemdaling te vergoeden, of te voorkomen. Dat blijkt uit het verslag 2016 van de commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Het gaat daarbij om de betaling na claims die werden ingediend in 2016, maar ook in jaren daarvoor. De commissie beslist over schadeclaims, als een indiener denkt dat die schade door aardgaswinning komt.

De commissie kreeg vorig jaar 25 schadeclaims binnen, alle van overheden. Zes van de verzoeken werden aangehouden, en de rest van de claims werd gehonoreerd. Samen waren deze toezeggingen goed voor bijna acht ton. Een deel van dit geld is in 2016 reeds uitgekeerd, en zit dus in de bovengenoemde zes ton. De rest is, of wordt, dit jaar uitgekeerd.

Dat geldt onder meer voor de claim van de provincie Fryslân over de Centrale As. De provincie kreeg in december een compensatie van ruim zes ton toegekend. Het gaat daarbij om kosten die nodig zijn om de brug en het aquaduct bij Burgum te versterken en te verhogen. Andere verzoeken die werden gehonoreerd zijn die van de gemeente Tytsjerksteradiel voor schade aan de ijsbaan in Burgum en die van Wetterskip Fryslân voor kaden en oevers in het project Súd Ie in Dokkum.

Friese particulieren kregen vorig jaar niets uitgekeerd. Sinds de start in 2002 is dit nog niet één particulier gelukt. Volgens secretaris Gosse Jan Steendam van de commissie zien mensen af van een claim omdat ze bij een gang naar de commissie afstand doen van hun recht om hun schade elders te claimen. Volgens Steendam waren er vorig jaar vier aanmeldingen van particulieren, maar die zagen ervan af om een daadwerkelijk verzoek in te dienen na een voorlopig oordeel van de commissie. ,,Mogelijk claimen zij hun schade elders", meldt Steendam.

De commissie wordt beheerd door twee vertegenwoordigers van de provincie, twee vertegenwoordigers van Wetterskip Fryslân en vier vertegenwoordigers van de NAM. Sinds de oprichting in 2002 is in totaal zo´n 11,1 miljoen euro uitgekeerd.

