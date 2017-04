Regio zaterdag, 15 april 2017

Zeven Friese molens uit voorzorg stilgezet Leeuwarden - Zeven Friese molens zijn uit voorzorg stilgezet omdat er een kans bestaat dat de wieken losschieten. De voorzorgsmaatregel is genomen op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het gaat om molen De Olifant in Burdaard, Windlust in Burum, De Puollen in Dronryp, De Rietvink in Nije-trijne, de Steenhuistermolen in Stiens, de Wijnzermolen in Wyns en de Beabuorster Mole in Tjerkwerd. De zeven molens hebben allemaal ´deelbare roeden´, waarop de molenwieken gemonteerd zijn. In Nederland staan in totaal 48 molens met een dergelijke constructie. Bij twee daarvan - buiten Fryslân - zijn onlangs bouten afgebroken. Dat defect werd op tijd ontdekt, waardoor kon worden voorkomen dat de roeden stuk gingen en de wieken losschoten. Moleneigenaren kregen gisteren van de RCE voorlichting over mogelijke gebreken aan hun molen. Daarop besloten de eigenaren van de zeven Friese molens tot stilstand. Als een molen met deelbare roeden stilstaat, is het risico op breuk van bouten nihil, aldus de RCE. Volgens de rijksdienst kan het probleem op twee manieren worden opgelost. De eerste manier is om de roeden te vervangen door nieuwe exemplaren. Ook kan worden gekozen voor het repareren van risicovolle roeden. De RCE hoopt over een maand, vlak voor de Nationale Molendagen, te weten wat de beste oplossing is. Dan moet ook duidelijk zijn hoeveel de maatregel gaat kosten. Tot die tijd blijven de molens met deelbare roeden stilstaan, zo is met de eigenaren afgesproken.

