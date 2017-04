Regio vrijdag, 14 april 2017

Het MCL heeft nu een school binnen de ziekenhuismuren

Leeuwarden - Op school kun je best veel leren over het verpleegvak, maar het beste leer je natuurlijk 'aan het bed´. 45 mbo-leerlingen leren het vak bij het MCL. Docenten geven les in het ziekenhuis, er is een eigen om het inbrengen van een maagsonde of andere praktische vaardigheden te oefenen, én echte klaslokalen. Vanaf september schuiven ook hbo´ers van NHL Hogeschool aan in het MCL.

De samenwerking tussen het ziekenhuis, het Friesland College en het de NHL werd gisteren officieel ondertekend en met bubbels gevierd in het lokaal waar de studenten gewoonlijk zitten te zwoegen.

Het grote verschil met een reguliere opleiding is dat de studenten zelf kiezen wát ze leren. Via het reguliere programma heb je verschillende modules, die de studenten niet altijd even interessant vinden. De studenten die de praktijkroute volgen leren over de problemen die ze in de praktijk tegenkomen. Ze gaan dan (onder begeleiding van een docent) zelf op zoek naar de achtergronden, het ziektebeeld of de behandeling, schrijven er een werkstuk over en oefenen in het skill lab. Geregeld krijgen ze een college van een specialist uit het ziekenhuis.

De docenten van de studenten zijn erg tevreden over de nieuwe manier van werken. ,,Soms heb je als student een blokje over gehandicaptenzorg en vind je dat niet interessant, maar als je bij zo´n instelling werkt, heeft het je aandacht misschien wel", vertelt docent Wilma Heidstra van de Friese Poort, die bij wijze van proef ook een paar studenten laat meedraaien in het programma van het Friesland College.

De studenten van de praktijkroute blijven ongeveer een half jaar tot anderhalf jaar bij hetzelfde zorgbedrijf, dan kijken ze op een andere plek en gaan ze bijvoorbeeld meedraaien in de thuiszorg of een verpleeghuis. De praktijkroute is niet voor iedereen geschikt. De studenten moeten behoorlijk zelfstandig zijn om hun eigen lesroute te kunnen uitstippelen.

De NHL schuift na de zomer met ongeveer vijftien studenten aan bij de praktijkroute in het MCL. Helemaal nieuw is de manier van werken niet. De hogeschool heeft ook al studenten bij ZuidOostZorg, Maeykehiem en ziekenhuis Tjongerschans rondlopen. ,,En Nij Smellinghe is ook erg geïnteresseerd", aldus NHL-docent Dick Wielenga.

Wat Jelle Prins, directeur van de MCL Academie, betreft is de samenwerking met de roc´s en hogeschool slechts het begin van een Health Campus, waarbij ook wordt samengewerkt met bedrijven en gemeenten om praktijkproblemen in de zorg te tackelen. Dit kan interessant zijn voor bedrijven als Philips en Campina. ,,Zoiets als Healthy Ageing in Groningen. Zij doen veel met DNA en techniek. Wij kunnen meer gericht zijn op het praktische onderzoek."

