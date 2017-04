Regio vrijdag, 14 april 2017

Friese jongeren tevreden over gezondheid Leeuwarden - Friese jongeren zijn tevreden over hun eigen gezondheid. Jongeren die roken, blowen, overgewicht hebben of worden gepest vinden zichzelf wel veel minder gezond dan leeftijdgenoten zonder die problemen of leefstijl. Van de eerste groep zegt 69 tot 79 procent de eigen gezondheid goed te vinden, bij de tweede groep is dat 91 procent. Dat blijkt uit een groot onderzoek van GGD Fryslân in 2016. Ruim 8600 jongeren van twaalf tot achttien jaar deden mee aan het onderzoek. Het gezondheidsonderzoek onder de Friese jeugd vindt een keer in de vier jaar plaats. Volgens GGD Fryslân is de ervaren gezondheid een belangrijke factor voor het welbevinden, voor hoe iemand in z´n vel zit. Jongeren die zich lichamelijk en geestelijk gezond voelen, kunnen de uitdagingen van het leven beter het hoofd bieden, zijn weerbaarder, stelt de gezondheidsdienst. Uit het onderzoek blijkt dat een op de tien Friese jongeren minstens één keer is gepest op school. Die jongeren hebben vaker last van psychosomatische klachten, zoals buikpijn of slaapproblemen. Het aanhouden van pesten kan psychische klachten veroorzaken, zoals gevoelens van depressie en eenzaamheid. Ongeveer 6 procent van de Friese jongeren rookt dagelijks. Onder achttienjarigen is dat 15 procent. Het alcoholgebruik is ten opzichte van vier jaar geleden ongeveer hetzelfde gebleven. Slechts twee op de tien jongeren krijgen meer dan een uur lichaamsbeweging per dag, blijkt uit het GGD-onderzoek. Dat zijn er wel meer dan vier jaar geleden. Toen kreeg een op de tien jongeren een uur beweging per dag. De jeugd in Menameradiel voelt zich gemiddeld het gezondst. Jongeren in Leeuwarden zijn het minst tevreden over hun gezondheid.

