vrijdag, 14 april 2017

Noordelijke rechtbank werkt aan tekort rechters Leeuwarden - Rechters uit andere rechtsgebieden springen bij op de afdeling strafrecht om te voorkomen dat strafzittingen vertraging oplopen als gevolg van een tekort aan strafrechters. Dat zegt de nieuwe noordelijke rechtbankpresident Maria van de Schepop vandaag in een interview met het Friesch Dagblad. ,,Gelukkig springen ze bij, want verdachten wachten op berechting en slachtoffers willen duidelijkheid. Die kun je niet onnodig lang laten wachten." Rechtbank Noord-Nederland heeft op dit moment acht vacatures voor rechters. Daarnaast zijn er tien rechters in opleiding en is begin deze maand één nieuwe rechter benoemd. Volgens Van de Schepop ligt het tekort aan meerdere factoren. De belangrijkste is volgens haar de landelijke invoering van professionele standaarden, een kwaliteitsverbetering waardoor rechtbanken meer rechters mogen benoemen. In Noord-Nederland gaat het om een uitbreiding van drie rechters op de sector strafrecht. De laatste maanden zijn nogal wat rechters van het noordelijk arrondissement vertrokken naar andere gerechten, waaronder het gerechtshof in Leeuwarden. Dat hof voor hogerberoepszaken kampte met een tekort aan raadsheren, zoals rechters daar worden genoemd. Daarnaast speelt dat relatief veel rechters van de babyboom-generatie met pensioen gaan. Bij rechtbank Noord-Nederland werken momenteel 147 rechters, onder wie zo´n 45 strafrechters. In de rechtbank klagen strafrechters openlijk over de werkdruk. Onder rechtbankjournalisten en strafrechtadvocaten valt het op dat er een toename is van het aantal pro-formazittingen voor zaken die al rijp zijn voor behandeling. Op dergelijke zittingen moeten rechters beoordelen of de termijn van drie maanden voorlopige hechtenis voor een verdachte moet worden verlengd. ,,De onderzoeken zijn dan al lang klaar, maar er is geen ruimte voor inhoudelijke behandeling in de rechtbank. En ruimte heeft ook te maken met beschikbare rechters, lijkt mij", zegt strafrechtadvocaat Bart Canoy. ,,Ik heb het wel meegemaakt dat ik al in een vroeg stadium te horen kreeg: de zitting is pro forma op die en die datum en de inhoudelijke behandeling is anderhalve maand later. Dat is raar." Lees het hele interview in de papieren krant van 14 april 2017

