Regio vrijdag, 14 april 2017

Slachtoffer vraagt vaker hulp voor claims

Leeuwarden - Slachtoffers van misdrijven laten zich steeds vaker juridisch bijstaan in het strafproces. Vorig jaar heeft Slachtofferhulp Nederland in Fryslân meer dan 700 keer juridische ondersteuning verleend aan slachtoffers. In 2015 was dat zo´n 650 keer en in 2014 rond de 500. Als gevolg van de toenemende vraag naar juridische ondersteuning is Slachtofferhulp Nederland in Fryslân naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Slachtofferhulp Nederland ervaart dat er de laatste jaren geleidelijk meer aandacht is gekomen voor de rol van het slachtoffer in het strafproces. De organisatie biedt hulp bij het invullen van claims voor schadevergoeding, waaronder smartengeld. Daarnaast geven de vrijwilligers uitleg over het strafrecht en helpen ze bij het opstellen van een slachtofferverklaring. Indien gewenst lezen ze die ook voor in de rechtbank. Tot voor kort mochten slachtoffers op de zitting alleen kwijt wat een misdrijf met hen gedaan heeft, tegenwoordig mogen ze ook iets zeggen over de dader en de straf die deze in hun ogen zou moeten krijgen.

Slachtofferhulp werkt nauw samen met het Openbaar Ministerie. Sinds dit jaar benadert Slachtofferhulp in Fryslân actief alle slachtoffers in zaken waarbij een strafzitting komt. ,,Mensen kunnen ook zelf een claim indienen, maar ze denken daar vaak wat te makkelijk over. Een vordering moet je goed met bewijsstukken onderbouwen. Als je in je gezicht geslagen bent, kun je niet een scheur in je broek claimen. Als je een post-traumatische stoornis hebt opgelopen, moet je daar wel een verklaring van een psycholoog van hebben", zegt Annette Pleysier, teamleider van de juridische dienstverlening.

Vaak zijn er geen bonnetjes van ontvreemde of vernielde bezittingen meer. Dan kun je op Marktplaats zoeken wat een bepaald product nog waard is, want ook de afschrijving moet je meerekenen. ,,Laatst hadden we een zedenzaak waarbij de ouders alle kleren hadden weggegooid. We hadden op Marktplaats de prijzen opgezocht en die vordering is toegewezen."

Ook een claim voor immateriële schade, smartengeld, moet een slachtoffer zelf onderbouwen. ,,Mensen denken dat een rechter daar wel bedragen voor weet, maar zo werkt het niet. Je moet zelf uitspraken in vergelijkbare zaken aandragen."

Op dit moment heeft Slachtofferhulp voor de juridische dienstverlening drie parttime vaste krachten en zeven vrijwilligers, inclusief twee stagiaires, ter beschikking. ,,Daar kunnen er wel vijf bij. We redden het nog wel, maar mensen moeten langer wachten voor ze aan de beurt zijn."

Meer hierover in de papieren krant van 14 april 2017

