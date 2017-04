Regio woensdag, 19 april 2017

Crone wil meer ruimte bieden aan horeca Leeuwarden - Meer kroegen in Leeuwarden mogen voortaan tot vijf uur ’s ochtends openblijven. En als kroegeigenaren in bepaalde delen van de binnenstad het willen, kunnen ze zelfs vrij sluitingstijden krijgen. Daarvoor moeten ze wel toestemming vragen aan de gemeente Leeuwarden en aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het inzetten van een portier. Burgemeester Crone presenteerde gisteren de derde versie van het nieuwe horecabeleid. De eerste versie die vorig voorjaar uitkwam, lokte een storm van protest uit. Waar het de bedoeling was om horeca te concentreren in bepaalde delen van de binnenstad en overlast tegen te gaan, vielen ondernemers en stappers over de beperking van de sluitingstijden. Cafés in de Grote Hoogstraat - van oudsher een van de stappersstraten - moesten ineens dicht om drie uur in plaats van om vijf uur. ,,Achteraf hebben we te simpel de Hoogstraat van een kroegenstraat in een gemengde straat gewijzigd, dat was een foutje", aldus Crone. In de nieuwe versie van het plan is het aantal plekken waar de horeca tot vijf uur open mag uitgebreid. Bijvoorbeeld in het Stationskwartier, aan de Eewal en in de Uniabuurt. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 april 2017

