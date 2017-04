Regio woensdag, 19 april 2017

SC Twijzel toch vervolgd voor dug-outdrama Het Openbaar Ministerie moet voetbalvereniging SC Twijzel toch vervolgen voor dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld vanwege het dug-out-ongeval in 2014. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden gisteren bepaald in de artikel 12-procedure die de ouders hadden aangespannen. De gemeente Achtkarspelen hoeft niet voor de strafrechter te worden gebracht. Op 21 mei 2014 stortte tijdens een schoolkorfbaltoernooi het dak in van een dug-out. De betonnen dakplaat kon het gewicht niet dragen van enkele kinderen die daar bovenop zaten. Een tienjarig meisje uit Surhuisterveen kwam om het leven en vijf andere kinderen raakten gewond. Het OM besloot zes maanden na het ongeval dat de voetbalclub en de gemeente Achtkarspelen niet zouden worden vervolgd, met als belangrijkste argument dat schuld van de voetbalclub en de gemeente niet te bewijzen is. De ouders van de zes kinderen waren het daarmee niet eens en spanden de procedure aan. De dug-out werd omstreeks 1988 gebouwd door vrijwilligers van de voetbalvereniging, zonder vergunning en zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte was. Het onderhoud werd sindsdien ook altijd uitgevoerd door de club. Nadat bij een storm op 28 oktober 2013 een boomtak op de dug-out was gevallen, zagen vrijwilligers van de club een diepe scheur in een van de gemetselde zijmuren. Ze meldden de schade bij de gemeente en vroegen een schadevergoeding, omdat de boom eigendom was van de gemeente. De gemeente weigerde een schadevergoeding met een beroep op overmacht. Enkele bestuursleden van de voetbalvereniging controleerden daarop de sterkte van de dug-out door met enkele personen aan de dakplaat te gaan hangen. De plaat kwam niet in beweging en de bestuurders concludeerden dat de dug-out veilig te gebruiken was. Brokstukken Uit een onderzoek bleek dat de schade aan de dug-out was verergerd tussen de storm en het ongeval. Bij de achterwand van de dug-out waren namelijk zes brokstukken gevonden die daar al enige tijd lagen, maar die nog onderdeel waren van de dug-out direct na de storm, zo bleek uit de foto´s die destijds waren gemaakt. Niemand van de bestuurders had na de storm opgemerkt dat de staat van de dug-out verder verslechterde. Dat terwijl er geregeld kinderen opklommen. 'Kennelijk is er op geen enkel moment vanuit de vereniging nog gecontroleerd of het eerder ingenomen standpunt dat de dug-out veilig was, nog langer gehandhaafd kon worden´, staat in de uitspraak. Het hof stelt op basis daarvan dat er een 'redelijk vermoeden´ is van nalatig en onachtzaam handelen van de club en dat daarom vervolging zal moeten plaatsvinden. Over het hangen aan de dug-outs ter beoordeling van de stevigheid stelt het hof dat dat een 'volstrekt inadequate´ reactie is. Lees verder in het Friesch Dagblad van 13 april 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties