Regio vrijdag, 14 april 2017

Leeuwarden stroomt vol voor The Passion

Leeuwarden - Met touringcarbussen vol komen de bezoekers van The Passion vandaag vanuit heel Nederland naar Leeuwarden. Arriva zet bovendien extra treinen en zo nodig bussen in. De ANWB adviseert bezoekers die op eigen gelegenheid komen ruim op tijd te vertrekken.

De organisatie verwacht 20.000 mensen op het Wilhelminaplein om de eigentijdse vertelling van de laatste uren van Jezus van Nazareth op aarde live bij te wonen. De televisie-uitzending van de EO en KRO-NCRV trok vorig jaar, bij de editie Amersfoort, nog eens 3,2 miljoen kijkers.

Elke bezoeker zal zijn eigen beweegredenen hebben om te komen kijken en luisteren naar de liederen die vertolkt worden door Dwight Dissels (die Jezus speelt), Elske DeWall (Maria) en andere artiesten. De een zal nieuwsgierig zijn naar het televisiespektakel, de ander zal komen omdat het verhaal raakt aan zijn of haar persoonlijke (geloofs)beleving.

Zo is het met Joke Jonker (70) uit Doesburg. Ze wist meteen dat ze naar The Passion zou gaan toen bekend werd dat het evenement in Leeuwarden zou plaatsvinden. Ze heeft familie in Leeuwarden. ,,Het passieverhaal is het belangrijkste feest, vind ik. Of eigenlijk: gebeuren, want het is niet alleen feestelijk natuurlijk."

Jonker gaat altijd naar de diensten van haar eigen PKN-gemeente van Witte Donderdag tot en met Paaszondag. ,,Sinds The Passion op tv is wil ik dat ook graag zien op Witte Donderdag. Dan kom ik gehaast uit de kerk."

De geschiedenis gaat verder waar The Passion eindigt, beseft Jonker. ,,Een mooi moment vind ik het altijd als op Stille Zaterdag, tijdens de nachtwake in de kerk, vanuit het donker het licht wordt binnengedragen. Het licht van de opstanding, maar ook met een link naar je eigen leven, waarin ook donkere periodes kunnen zijn."

Dat het druk wordt, staat vast. De rolstoeltribune op het Wilhelminaplein was al snel volgeboekt. In het kerkgebouw De Schakel kunnen rolstoelers en andere gehandicapten terecht om via een scherm het evenement te volgen. Een doventolk vertaalt simultaan. Personeel van de rechtbank aan het Zaailand kon inschrijven voor een plaatsje aan het raam. Ook vanuit de andere panden rond het plein zitten geluksvogels eerste rang.

Jonker is gisteren al naar Leeuwarden gekomen om de drukte voor te zijn. Zo kan ze aan de stadswandeling van KRO-NCRV deelnemen. Vanuit het Oranjehotel vertrekken tussen twee en drie uur iedere tien minuten gidsen, die gezelschappen meenemen langs locaties van The Passion. Opgeven kan niet meer.

Vanuit HCL aan de Boterhoek vertrekken 'spirituele wandelingen’. Ook zijn er de hele dag extra praamvaarten door de stadsgrachten, tussen elf en vijf uur, ieder half uur, vanaf de steiger tegenover boekhandel Van der Velde. In de Bonifatiuskerk, de Grote Kerk en de doopsgezinde vermaning zijn de hele dag activiteiten. Op deze laatste locatie, aan de Wirdumerdijk, is een groot scherm.

De werkgroep Geloven058, die het randprogramma vanuit de kerkelijke gemeenten coördineert, vertoont om drie uur in bioscoop Cinema de film The Passion of the Christ. In sociëteit Vox aan de Nieuwesteeg is vanavond een doorlopende gebedsbijeenkomst. Ook is er na The Passion een nazit in theater De Bres, aan de Schoolstraat. Er wordt daar gepraat over het paasverhaal.

