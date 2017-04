Economie vrijdag, 14 april 2017

Obstakels bij de innovatie van een schoenmakerij

Dokkum - Plannen voor vernieuwing van het aloude schoenmakersbedrijf Zwart in Dokkum zaten in een vergevorderd stadium toen een toegezegd deel van de financiering werd uitgesteld. Het familiebedrijf moest noodgedwongen stoppen, maar maakt een half jaar later een doorstart.

Eelke Zwart (55) had al langer plannen om zijn schoenenwinkel en schoenmakersbedrijf, opgericht in 1887 door overgrootvader Fokke Alberts Zwart, te vernieuwen. ,,We draaiden zeker niet met verlies, maar met de opkomst van onder andere de online winkels was het hoog tijd om een nieuwe stap te maken. De gehele retail moet vernieuwen", zegt Eelke Zwart. ,,Ook wij moesten het bedrijf toekomstbestendig maken. In de schoenenbranche zie je helaas niet genoeg innovatie, maar een ieder is zich ervan bewust dat er stappen gezet moeten worden."

Voor de familie Zwart begonnen de plannen vijf jaar geleden voorzichtig vorm te krijgen. ,,Ik was al jaren bezig om een nieuw type winkel te maken; meer gericht op samenwerking met collega-ondernemers hier in Dokkum. En wellicht in een zelfde pand waarbij de schoenmakerij prominenter in beeld zou komen. Door een intensievere samenwerking kunnen de bedrijven hier in de binnenstad elkaar versterken."

De plannen om een nieuw concept op te zetten werden steeds concreter. ,,Dat kwam onder meer door een gesprek met onze zoon Marco (nu 27), die destijds bezig was met zijn afstudeerscriptie over hoe kleine retailers kunnen overleven in het internettijdperk. We zijn toen samen verder gegaan met het ontwikkelen van een nieuwe bedrijfsvisie."

De plannen kwamen vorig jaar in een eindfase. ,,Ook met de financiering, want voor een dergelijke vernieuwing moet er wel voldoende ondersteuning zijn van andere partijen. Voor het project, waarop we al lovende reacties hadden gekregen van onze brancheorganisatie, moest de winkel, met 1200 vierkante meter oppervlak, worden verbouwd. De financiering was rond en met het oog op de verbouwing hadden we geen nieuwe collectie schoenen in huis gehaald."

Helaas voor de Dokkumer ondernemer stelde een van de financieringspartners de toezegging van het risicodragende deel op het laatste moment uit. Voor het voortbestaan van het bedrijf was dit een cruciale tegenvaller. Vooral omdat er uit de schoenenverkoop geen inkomsten meer waren te verwachten. Het betekende dat er niets anders op zat dan faillissement aan te vragen.

