Economie woensdag, 12 april 2017

Regionale subsidie voor studie jachtbouwers Sneek/Makkum - De plannen voor een speciale mbo-opleiding voor jachtbouwen is een stap dichterbij. De provincie Fryslân en de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren subsidiëren de plannen met 280.000 euro. De Yacht Builders Academy moet een voortzetting worden van de bedrijfsschool van roc Friese Poort en De Vries Scheepsbouw. Bij het bedrijf worden sinds 2011 mbo´ers klaargestoomd voor de jachtbouw. De bedrijfstak heeft moeite voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Door de bedrijfsschool uit te breiden tot een echte opleiding, denken de partijen meer studenten te kunnen trekken. Het is de bedoeling dat de toekomstige leerlingen zowel op de opleidingswerf van de school in Sneek aan de slag gaan als bij scheepsbouwer De Vries in Makkum, zodat ze de kans krijgen met de nieuwste materialen en technieken te werken. Er loopt ook nog een subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo.

