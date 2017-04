Regio dinsdag, 11 april 2017

Via Pykje Fjouwer met kinderen in gesprek over weidevogels Hoe geef je de liefde voor de weidevogel door aan de allerjongsten? Met een prentenboek natuurlijk, bedacht uitgeverij Afűk. Pykje Fjouwer van schrijfster Lida Dykstra ligt sinds kort in de winkel. Ze ziet zichzelf nog zo door het weiland banjeren: rode laarzen aan en in het kielzog van heit op zoek naar kievitseieren. Schrijfster Lida Dykstra uit De Knipe komt uit een echte natuurfamilie van 'aaisikers’ en vissers. Tijdens de jeugd van de schrijfster, die opgroeide in Scharsterbrug, was het nog normaal om even het weiland in te lopen. Ze groeide op met het geluid van vogels boven de weilanden, maar tegenwoordig blijft het akelig stil op het platteland, vindt ze. In heel Fryslân wordt volop gediscussieerd over de teloorgang van de weidevogels en de oprukkende monocultuur in het boerenland. Er worden honderdduizenden euro’s subsidie uitgetrokken om het de vogel naar de zin te maken. Maar om de vogel en zijn habitat ook in de toekomst te beschermen, moet de liefde voor grutto en kievit worden overgebracht op de jongsten, vinden de initiatiefnemers van Kening fan ‘e Greide. Met het prentenboek Pykje Fjouwer (uitgegeven door de Afűk) hoopt Dykstra daaraan een kleine bijdrage te kunnen leveren. Het verhaal gaat over een gruttokuiken dat niet zo snel uit z’n ei kan komen en wordt achtergelaten door z’n familie. Daarna beleeft Pykje Fjouwer allerlei avonturen. Voor peuters en kleuters is het een spannend verhaal, voor ouders van wat oudere kinderen een aanknopingspunt om met hen te discussiëren over de weidevogels en de inrichting van het landschap. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 11 april.

